Play-off-Start: Alba fertigt Bamberg ab - Bayern schlägt Chemnitz

Am Freitag starteten in der BBL die Play-offs. Meister Alba Berlin fertigte Bamberg ab. Bonn und Hamburg gingen in die Overtime, mit dem besseren Ende für die Telekom Baskets. Der FC Bayern setzte sich klar gegen Chemnitz durch.

Johannes Thiemann (#32) setzt sich gegen Bambergs Christian Sengfelder (li.) durch. IMAGO/camera4+