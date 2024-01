Play-off Power Ranking: Wem droht schon in der ersten Runde ein böses Erwachen?

Die Play-offs sind endlich da, und das Wildcard-Wochenende verspricht einige spannende Matchups. Wo drohen überraschende Niederlagen? Welche Teams laufen zum exakt richtigen Zeitpunkt heiß? kicker-Experte Adrian Franke sortiert die 14 Play-off-Teams im Play-off Power Ranking.

Die Eagles können nach einer enttäuschenden Saison in den Play-offs viele Dinge reparieren - oder tiefer in die Krise schlittern. Getty Images

Die erste Play-off-Runde hätte man zumindest aus Storyline-Perspektive kaum besser zusammensetzen können.

Wir bekommen die Packers in Dallas, wo Cowboys-Coach Mike McCarthy auf sein Ex-Team trifft. Die Rams müssen nach Detroit, wo mit Jared Goff der Quarterback wartet, den die Rams einst unbedingt ersetzen wollten - und Los Angeles wird vom langjährigen Lions-Quarterback Matt Stafford angeführt.

Zufrieden mit dem Ranking? Jetzt kommentieren und diskutieren!

Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ist es auch für Tyreek Hill, der mit seinen Dolphins nach Kansas City kommt. Deshaun Watson wird zwar nicht spielen, trotzdem ist es so etwas wie ein Full-Circle-Moment, dass die Browns zu Gast bei den Houston Texans sind.

Und "Full Circle" trifft auch auf das Bucs-Eagles-Wildcard-Spiel zu. 2021 war Philadelphia mit Jalen Hurts in seinem ersten Jahr als Starter noch chancenlos gegen die klar favorisierten Bucs, angeführt von Tom Brady. Jetzt sind die Eagles das deutlich besser besetzte Team, sie sind aber auch das formschwächste Team in diesem Play-off-Feld. Verlieren sie abermals in Tampa Bay, könnte das zu größeren Franchise-Veränderungen in Philly führen.

Alles ist bereit für eine tolle erste Play-off-Runde.

NFL Play-off Power Ranking

14. Pittsburgh Steelers

Ranking nach Week 12: 12.

Was ist der realistische Best Case für dieses Steelers-Team? Vor zehn Tagen hätte ich noch gesagt: Offensiv mit gnadenloser Effizienz den Ball laufen und einzelne Shot Plays treffen, und dann mit dem Pass-Rush defensiv für Big Plays, idealerweise den einen oder anderen Turnover sorgen.

Das ist irgendwo immer noch die bestmögliche Prognose, aber ohne T.J. Watt wird das so viel schwieriger. Watt wird mit seiner Knieverletzung zumindest das erste, potenziell auch ein mögliches zweites Play-off-Spiel verpassen, und für kein Team ist der vermutlich beste Big-Play-Defense-Spieler der Liga essenzieller.

Mason Rudolph hat sich gut geschlagen über die letzten Wochen der Saison, aber was, wenn die Steelers noch mehr von ihm brauchen? Und hält er überhaupt das Level der letzten Wochen?

Pittsburgh hat mit Pickens, Diontae Johnson und Pat Freiermuth ein gutes Waffenarsenal, und das Run Game war in einigen Spielen in der zweiten Saisonhälfte wirklich gut. Darüber muss es - im wahrsten Sinne des Worts - laufen. Doch selbst wenn die Offense sich nochmals gut präsentiert, müsste schon sehr viel klappen, damit die Steelers am Wildcard-Wochenende die Bills in Buffalo schlagen.

Joe Flacco erlebt in Cleveland einen unerwartet goldenen Karriere-Spätherbst. Getty Images

13. Cleveland Browns

Ranking nach Week 12: 17.

"Die Cleveland Browns haben ihr Play-off-Ticket vorzeitig sicher und schonen deshalb Quarterback Joe Flacco in Woche 18." Wer diesen Satz im August prognostiziert hat, hätte damit sehr viel Geld verdienen können.

Flacco übernahm Anfang Dezember als Starter in Cleveland und schaffte bis Woche 17 vier 300-Yard-Spiele in Folge, in insgesamt fünf Spielen legte er 13 Touchdown-Pässe auf. Es ist eine großartige Story, gleichzeitig ist auch klar, was die Identität dieses Teams ist: die Defense.

In einer Saison, in der wir generell einen Umschwung dahingehend gesehen haben, dass Defenses wieder einen besseren Zugriff auf gegnerische Offenses bekommen, mehr Antworten finden und das Geschehen wieder etwas mehr diktieren können, ist für dieses Browns-Team auch in den Play-offs etwas möglich.

Der Pass-Rush ist stark genug, um Spiele zu diktieren, aber auch die Secondary spielt auf einem komplett anderen Level als in der vergangenen Saison. Das sollte Cleveland in den meisten Matchups im Spiel halten, und dann geht es eben darum, ob die eigene Offense mit Backup-Tackles auf beiden Seiten und Flacco auf Quarterback die Turnover auf ein Minimum halten und weiterhin selbst genügend Big Plays auflegen kann.

Flacco mit Amari Cooper, Elijah Moore und David Njoku hat bereits gezeigt, dass er heißlaufen kann. Knüpft er in der Postseason daran an, ist im Zusammenspiel mit dieser Defense vieles möglich.

12. Tampa Bay Buccaneers

Ranking nach Week 12: 22.

Es gibt jedes Jahr ein paar unerwartete Play-off-Teilnehmer, und Tampa Bay ist definitiv eines dieser Teams in dieser Saison.

Dass die Bucs immer noch gute offensive Playmaker, eine gute Defensive Front und ein defensives Scheme haben, das unangenehm sein kann, das ist keine Überraschung. Der überraschende Part ist Baker Mayfield.

Ganze vier Millionen Dollar (maximal 8,5 mit allen Boni-Optionen) bezahlen die Bucs Mayfield, der als reine Übergangslösung in der Offseason in Tampa Bay unterschrieben hatte, in dieser Saison. Das Resultat war in der Regular Season der beste Quarterback in der Division, vor Derek Carr, in den die Saints viel investiert hatten, vor Nummer-1-Overall-Pick Bryce Young und vor Falcons-Hoffnungsträger Desmond Ridder.

Podcast Wer war der Mensch Franz Beckenbauer? (mit Carlo Wild) Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 mit 78 Jahren. Der langjährige kicker-Chefreporter Karlheinz Wild erinnert sich an viele Begegnungen mit dem Kaiser und erzählt, was den Menschen Franz Beckenbauer ausgemacht hat. alle Folgen

Mayfield spielte on-point, akkurat, sicher aus der Pocket - und konnte sich eben auch auf unter anderem Mike Evans stützen, der eine weitere 1.000-Yard-Saison spielte. In der zweiten Saisonhälfte gab es selbst vom Run Game einige Lebenszeichen, die Offensive Line insgesamt stabilisierte sich und Rachaad White war auch ein Faktor im Passspiel.

Es müsste schon viel zusammenkommen, damit Tampa Bay einen echten Run in den Play-offs hinlegt. Gleichzeitig ist das eine andere Version dieses Teams als die, welche in Woche 3 gegen Philadelphia chancenlos war. Tampa Bay mag ein überraschendes Play-off-Team sein, chancenlos sollten sie zumindest erst einmal aber nicht sein.

11. Philadelphia Eagles

Ranking nach Week 12: 1.

Letztes Jahr schien es in der Phase der Saison so zu sein, als wäre Philadelphia nicht zu stoppen, solange die Eagles Jalen Hurts auf dem Platz haben. Es setzte zwar zwei späte Niederlagen vor den Play-offs, die allerdings mit Gardner Minshew auf Quarterback - und selbst mit Minshew verlor man in Dallas nur via Shootout mit 34:40.

Die Stimmung könnte dieses Jahr nicht gegensätzlicher sein. Die Eagles haben im Dezember vier von fünf Spielen verloren, darunter gegen die Cardinals und gegen die Seahawks mit Backup-Quarterback. Dann setzte es diese desaströse Niederlage gegen die Giants in Woche 18, nach welcher jetzt zusätzlich zu der Verletzung von DeVonta Smith (Knöchel) auch Fragezeichen hinter A.J. Brown (Knie) und Jalen Hurts (Finger) stehen.

Und es ist mehr noch als das die Art und Weise, wie Philadelphia sich gerade offensiv präsentiert.

Hier hatten die Eagles kaum nennenswerte Abgänge zu beklagen, und auch von Verletzungen blieb man hier nahezu komplett verschont - bis sich eben in Woche 17 DeVonta Smith verletzte. Es war in erster Linie der Verlust von Offensive Coordinator Shane Steichen, den Philadelphia überhaupt nicht kompensieren konnte. Der Offense fehlt der "einfache" Floor, der letztes Jahr so mühelos gewirkt hat.

Finden die Eagles den nicht wieder - und warum sollte das gerade jetzt passieren? -, wird es ein kurzes Vergnügen in den Play-offs. Denn das steht außer Frage: Diese Defense ist alt geworden, das Zentrum auf dem zweiten und dritten Level ist extrem anfällig. Jede NFC-Play-off-Offense sollte gegen diese Defense punkten können. Die Dominanz der vergangenen Saison wird auf der Seite des Balls in diesen Play-offs nicht mehr zurück kommen.

10. Green Bay Packers

Ranking nach Week 12: 13.

Großartige Entwicklung von Jordan Love und der Packers-Offense. Egal, was jetzt noch passiert: Green Bay darf aus dieser Saison gehen mit der Gewissheit, seinen nächsten Quarterback gefunden zu haben und das für sich betrachtet ist mehr wert, als ein, zwei Siege über die nächsten Wochen.

Jordan Loves Entwicklung im Laufe dieser Saison war bemerkenswert. Hier muss man auch Matt LaFleur hervorheben, der früh in dieser Saison fraglos frustriert war, als die Dinge mit den jungen Receivern und dem Quarterback in seiner ersten Saison als Starter und den Verletzungen in der Offensive Line nicht so liefen, wie geplant.

Aber die Packers haben den Turnaround geschafft, und haben zum Start in die Play-offs trotz all der Jugend und trotz einiger personeller Fragezeichen - allen voran Christian Watson hat zuletzt gefehlt, könnte aber zum Start in die Play-offs zurückkommen - eine der gefährlichsten Offenses in der NFL und schlicht und ergreifend auch eine junge Offense mit einem jungen Quarterback, die jede Menge Spaß macht.

Die Defense allerdings ist ein anderes Thema, und hier sehe ich rein mit Blick auf die Postseason die größte Problematik für Green Bay: Die Packers könnten schnell in eine Situation geraten, in der die junge Offense einen sehr großen Teil der Last schultern muss. Denn wenn die Defense nicht gerade mit dem Pass-Rush dominiert, ist das nach wie vor eine sehr anfällige Unit, die zu passiv in Coverage und viel zu anfällig gegen den Run sein kann. In den Play-offs wird so etwas in aller Regel schnell und gnadenlos entblößt.

9. Houston Texans

Ranking nach Week 12: 10.

Stichwort "junger Quarterback und eine Offense, die Spaß macht": Das lässt sich zu 100 Prozent auch auf die Texans übertragen. Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die diese Franchise in der laufenden Saison hingelegt hat, und das hängt selbstredend nicht nur, aber in erster Linie doch mit Rookie-Quarterback C.J. Stroud zusammen. Das ist eine aggressive Offense, die eine Menge Shot Plays im Arsenal hat, auch wenn das durch die Verletzung von Rookie-Receiver Tank Dell definitiv schwieriger wurde.

Nico Collins allerdings hatte ebenfalls eine Breakout-Saison, Dalton Schultz ist ein verlässliches Underneath-Target und die Offensive Line hat alles in allem positiv überrascht. Zumindest im Pass-Blocking, denn im Run Game sind die Texans noch ziemlich inkonstant, sodass eben auch viel von Stroud und dem Passing Game abhängt.

Umso wichtiger wäre es, dass sich die Defense in den Play-offs von ihrer besten Seite zeigt. Houston konnte phasenweise mit einer starken Defensive Line punkten, während dahinter Linebacker Blake Cashman und Cornerback Derek Stingley Breakout-Saisons haben. Dass die Defensive Line wieder fit ist - Will Anderson, Sheldon Rankins und Maliek Collins waren zuletzt angeschlagen, Jonathan Greenard fehlte in Woche 18 -, ist essenziell.

Man merkt den Texans auf beiden Seiten des Balls an, dass das ein Team im ersten Jahr eines Neustarts ist, und das kann unweigerlich zu Höhen und Tiefen führen. Die Höhen, die wir dieses Jahr von den Texans gesehen haben, könnten aber nicht nur zu einem überraschenden Play-off-Ticket, sondern auch zu einem Postseason-Sieg im ersten Jahr mit Stroud und Head Coach DeMeco Ryans führen.

8. Miami Dolphins

Ranking nach Week 12: 6.

Miamis Offense ist fraglos spektakulär, und wenn diese Unit ins Rollen kommt, kann das ein Play-off-Spiel blitzschnell auf den Kopf stellen. Die Dolphins könnten auch zum Start in die Play-offs in der Offensive Line so gesund wie lange nicht mehr sein, auch wenn der Ausfall von Center Connor Williams fraglos schwer wiegt.

Auch das Backfield und die Receiver-Gruppe sollten dann inklusive Jaylen Waddle wieder in Bestbesetzung sein, zumindest in dieser Hinsicht also ist die volle Feuerkraft vorhanden. Und wir haben in dieser Saison oft genug gesehen, was Mike McDaniel damit in gegnerischen Defenses anrichten kann.

Ist der Aderlass langsam doch zu groß? Die Miami Dolphis hoffen auf Quarterback Tua Tagovailoa. Getty Images

Gleichzeitig aber schwingt bei den Dolphins eine gewisse Fragilität mit. Was, wenn die Offense nicht wie geplant funktioniert? Kann Tua das ausgleichen? Wird die Line doch ein größeres Problem?

Eigentlich hätte ich hier als Gegenargument die Defense als stabilisierendes Element angebracht. Als ein Argument dafür, dass Miami gar nicht zwangsläufig in den Play-offs Shootouts gewinnen muss. Und das mag durchaus immer noch einigermaßen zutreffen, doch die Tatsache, dass die Dolphins mit Jaelan Phillips und Bradley Chubb ihre beiden Top-Edge-Rusher verletzungsbedingt verloren haben, macht auch diese Prognose zumindest mal schwieriger.

Dazu fallen Linebacker Jerome Baker und Pass-Rusher Andrew Van Ginkel jetzt aus. Die Secondary war zuletzt durchgehend angeschlagen, als Unit insgesamt war Miami auf der Seite des Balls in der zweiten Saisonhälfte dennoch stark. Doch überträgt sich das trotz der Ausfälle auf die Postseason? Oder ist der Aderlass so langsam doch zu groß?

Es sind viele Fragezeichen für ein Team, das in Phasen dieser Saison wie ein brandgefährlicher Titelkandidat aussah, das gleichzeitig aber nicht umsonst bis zuletzt die Frage mit sich herumtrug, ob man die Topteams wirklich schlagen kann.

7. Los Angeles Rams

Ranking nach Week 12: 14.

Nicht nur sind die Rams eine der größten Überraschungen in diesem Playoff-Teilnehmerfeld - Los Angeles hatte, genau wie die Cleveland Browns, sein Ticket sogar vorzeitig sicher und konnte dementsprechend in Woche 17 Spieler schonen. Eine Entwicklung, die selbst Rams-Fans in der Offseason vermutlich eher nicht prognostiziert hätten.

Die Rams sind ein Überraschungs-Play-off-Team, aber sie sind darüber hinaus auch ein Team mit spannenden, jungen Spielern, das auf dem Platz jede Menge Spaß macht. Das beginnt natürlich mit der Offense: Mit Puka Nacua, der größten Rookie-Überraschung dieser Saison. Mit Matt Stafford, der nach einem verkorksten Vorjahr nochmal eine großartige Saison spielt. Mit Cooper Kupp, für den es auch nicht mehr allzu viele Play-off-Möglichkeiten in Los Angeles geben wird. Mit Kyren Williams, der dieses Backfield erobert hat. Und natürlich auch mit Sean McVay, der schematisch eine tolle Symbiose aus seinen Ideen, einem neuen Ansatz im Run Game und den Dingen, die Staffords Arm ermöglicht, geschaffen hat.

Aber auch die Defense gefällt. Hier konnten ebenfalls junge Spieler wie Kobie Turner und Byron Young in der Defensive Line neben Aaron Donald ins Rampenlicht rücken. Die Secondary ist gerade gut genug und setzt mit John Johnson und Jordan Fuller auf zwei erfahrene Safeties.

Alles, was jetzt noch kommt, fühlt sich für dieses Rams-Team wie ein Bonus an. Aber das heißt nicht, dass dieses Team zwangsläufig vor einem schnellen Aus steht, im Gegenteil: Ich denke, die Rams haben dank der eigenen Offense eine Chance, hier sogar einen kleinen Run hinzulegen.

6. Detroit Lions

Ranking nach Week 12: 9.

Aidan Hutchinson und die Lions wollen nach dem Division-Titel einen Playoff-Run hinlegen. Getty Images

Die Lions haben eine klare Identität, und solange sie sich innerhalb dieser Parameter bewegen, sind sie ein sehr gefährliches Team.

Heißt im Klartext: Offensiv die Line of Scrimmage mit der herausragenden Offensive Line dominieren, mit dem Run Game den Takt vorgeben, und im Passspiel insbesondere via Play Action und mit zahlreichen In-Breakern zu Shot Plays kommen.

Dann ist die Offense effizient, dann spielt Goff am besten, in diesem Modell funktionieren auch Detroits Receiving-Waffen am besten. Und die Defense kann auf diesem Wege in bessere Spielsituationen gebracht werden, indem der Gegner gezwungen wird, zu antworten und Detroit mit einzelnen Big Plays defensiv über die Runden kommen kann.

So richtig spannend wird es für die Lions, wenn dieser Plan A nicht greift. Die Secondary erhält mit C.J. Gardner-Johnson eine dringend benötigte Verstärkung zurück, in der Front kommt mit Alim McNeill der nach Aidan Hutchinson wichtigste Defensive Lineman zurück. Wirklich vertrauen kann man dieser Pass-Defense auch damit aber keineswegs.

Ein Shootout ist somit eine stete Gefahr, und wenn es offensiv mehr auf Goff ankommt, wenn die Lions sich im Laufe eines Spiels vermehrt in offensichtlichen Passing-Situationen befinden - vielleicht auch, weil der Gegner das Run Game in den Griff bekommt -, dann habe ich Zweifel daran, dass die Lions in der Postseason allzu häufig als Sieger vom Platz gehen werden.

5. Kansas City Chiefs

Ranking nach Week 12: 3.

Natürlich gibt es eine ganz offensichtliche Frage rund um die Chiefs: Was bekommen wir von dieser Passing-Offense, wenn es im Januar ernst wird? Die Chance, mit einem vermeintlich einfachen letzten Saison-Viertel offensiv ein paar Dinge gerade zu rücken, haben die Chiefs komplett ungenutzt gelassen, sodass Kansas City mit entsprechend großen Fragezeichen in die Play-offs geht.

Hält die Offensive Line, inzwischen mit Wanya Morris statt Donovan Smith auf Left Tackle, in Pass-Protection stand? Bekommen die Chiefs mehr von ihrem Run Game und sind sie überhaupt gewillt, sich mehr darauf zu stützen? Gibt es einen Wide Receiver außerhalb von Rashee Rice, der einen echten Unterschied machen kann? Hat Travis Kelce noch einen großen Play-off-Run im Tank?

Oder aber die alternative Frage: Kann Mahomes eine Offense mit all diesen Baustellen trotzdem zu 24, vielleicht 27 Punkten schleppen?

Denn je nach Matchup könnte das für einige weitere Postseason-Siege reichen. Die Chiefs gehen mit der besten Defense der Mahomes-Ära an den Start, daran hat sich nichts geändert. Chris Jones kann Drives beenden, die Komplementär-Pass-Rusher sind zumindest gut genug, und in der Secondary haben die Chiefs mit L’Jarius Sneed und Trent McDuffie zwei sehr gute Cornerbacks.

4. Dallas Cowboys

Ranking nach Week 12: 5.

Einer meiner ersten Punkte hätte hier die Frage danach sein können, ob die Cowboys als Auswärtsteam einen Play-off-Run hinlegen können, nach dem, was wir von Dallas in der Regular Season auswärts gesehen haben - ein mitunter deutlicher Dropoff verglichen mit dem, was die Cowboys zuhause aufs Feld gebracht haben.

Doch dann kam der kontroverse Sieg gegen die Lions, kombiniert mit der überraschenden Pleite der Eagles gegen Arizona, und das Blatt hatte sich gewendet. Jetzt dürfen die Cowboys Heimvorteil mindestens bis zum Championship Game genießen.

Ich erwarte, dass insbesondere die eigene Defense davon profitieren wird, der Pass-Rush ist noch immer brandgefährlich und solange die Cowboys halbwegs gegen den Run standhalten - und Johnathan Hankins sollte bis zu den Play-offs fit sein - kann das wieder eine Defense sein, die Spiele mit entscheidet.

In erster Linie aber, das haben die vergangenen Wochen unterstrichen, leben die Cowboys von ihrer Offense. Dak Prescott spielt eine sehr gute Saison, auch die angeschlagene Offensive Line sollte zum Start der Play-offs wieder näher bei 100 Prozent sein. Das Run Game bleibt ein Sorgenkind, aber Prescott und seine Receiver können in Shootouts mitgehen und mit dem Passing Game Spiele diktieren.

Können die Bills mit ihrer explosiven Offense nach einer Saison-Achterbahnfahrt einen Postseason-Run hinlegen? Getty Images

3. Buffalo Bills

Ranking nach Week 12: 7.

Das Spiel in Miami zum Abschluss der Regular Season war nochmal ein perfekter Mini-Kosmos von allem, was diese Bills-Saison irgendwo geprägt hat. Das komplette Chaos im ersten Viertel, von einigen wilden Josh-Allen-Plays, über Abstimmungsprobleme mit seinen Receivern bis hin zu wahnsinnig frustrierenden Turnovern, das war die negative Seite dieser Bills-Saison.

Was in den restlichen drei Vierteln passierte, unterstrich, warum Josh Allen trotzdem einen legitimen MVP-Case hat. Allen drehte auf, er kreierte am Boden, er hatte einige sensationelle Würfe und auf der anderen Seite des Balls legte die Bills-Defense Miamis Offense nach der Pause komplett lahm.

Somit ist völlig klar, wie die große Bills-Frage vor den Play-offs lautet: Läuft dieses Team auf eine Art und Weise heiß, dass sie sich nicht selbst in den Fuß schießen und die Big Plays auf beiden Seiten des Balls dadurch umso essenzieller werden? Denn Buffalo kann das, das steht außer Frage - aber können sie diese Form auch konservieren?

Mit Allen ist im wahrsten Sinne des Wortes alles möglich. Die Bills haben in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, dass sie variantenreicher spielen können, mit dem Run Game, mit Cook und den Tight Ends im Passspiel. Und die Defense ist zwar seit Monaten auf kritischen Positionen mit Backups unterwegs (Tre’Davious White, Matt Milano als die prominentesten Ausfälle), gleichzeitig aber hat sich ein Spieler wie Terrel Bernard festgespielt, Taron Johnson ist ein exzellenter Slot-Corner, und Gregory Rousseau hatte einige Spiele in dieser Saison, die er als Pass-Rusher an sich gerissen hat.

Eines kann man mit Sicherheit prognostizieren: Langweilig wird es auf keinen Fall mit diesem Bills-Team. Und im besten Fall sehe ich eine echte Chance, dass Buffalo mit dem Sieg gegen Kansas City vor fünf Wochen einen Run gestartet hat, der noch längst nicht am Ende ist. Die Bills sind noch immer ein brandgefährliches Team - manchmal aber eben auch für sich selbst.

2. San Francisco 49ers

Ranking nach Week 12: 2.

Die Niederlage gegen Baltimore war deutlich, und trotzdem sollte man sie nicht zu schwer gewichten. Selbst falls es zu einem direkten Rematch im Super Bowl kommen sollte, sehe ich die Niners auf Augenhöhe mit Baltimore. Das war ein Spiel, in dem in puncto Turnovers alles für die Ravens lief, die einen guten defensiven Game Plan hatten - und trotzdem hat San Francisco den Ball gut bewegt.

Die Niners sind nach wie vor, gemeinsam mit Baltimore, das kompletteste Team in der NFL. Der beste offensive Play-Caller in der NFL, in Kombination mit dem flexibelsten und besten Waffenarsenal sowie einem Quarterback, der diese Waffen in Szene setzen kann. Das ist nach wie vor eine offensive Formel, mit der man sehr viele Spiele gewinnen kann.

Vielleicht wird die Offensive Line den Niners zum Verhängnis. Das sehe ich aber nur, falls San Francisco in klare Passing-Situationen kommt. Und um das zu verhindern gibt es auch noch eine exzellente Defense, mit einer brandgefährlichen Defensive Line, einem der besten Linebacker in der NFL und einer mehr als soliden Cornerback-Gruppe.

San Francisco geht für mich als der glasklare NFC-Favorit in diese Postseason.

Die Ravens können in den Play-offs auch auf eine starke Defense bauen. Getty Images

1. Baltimore Ravens

Ranking nach Week 12: 4.

Die Ravens hatten den eindrucksvollsten Schlussspurt aller Play-off-Teams. Mit den deutlichen Siegen gegen San Francisco und Miami untermauerte Baltimore seine Titelambitionen, nachdem sie in den Wochen zuvor die Jaguars dominiert und mit den Rams ein weiteres Play-off-Team geschlagen hatten.

Baltimore hat dabei zwei Dinge gezeigt: Wie schwierig es ist, sich auf diese Offense einzustellen, weil die Ravens auf der Seite des Balls so viele Möglichkeiten haben, um einer Defense Probleme zu bereiten - und weil Lamar Jackson auf einem sehr hohen Level spielt.

Die Ravens können über das Passspiel gewinnen, sie können über das Run Game gewinnen und Jackson kann zusätzlich sehr viele Probleme lösen. Die eigene Defense hat derweil unterstrichen, wie flexibel sie ist. Die Ravens haben mit das beste Zentrum in der NFL, wenn man Linebacker und Safeties zusammennimmt und das gibt ihnen Matchup-Möglichkeiten, die nicht viele Defenses haben.

Ein unerwartet guter Pass-Rush, in dem die Last auf mehrere Schultern verteilt wird (Clowney, Van Noy, Madubuike und Oweh als die zentralen Säulen dieser Unit), eine Secondary, die wahnsinnig gut abgestimmt und im Verbund agiert, gute offensive Playmaker - hier sollte zudem Mark Andrews jetzt zurückkommen -, Flexibilität auf beiden Seiten des Balls und ein Quarterback auf MVP-Level. Das kann die Formel für einen tiefen Playoff-Run sein.