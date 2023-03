Play-off-Heimrecht: Kölner Haie profitieren von Helene Fischers Verletzungspech

Der wegen einer Rippen-Verletzung verschobene Tourstart von Helene Fischer hat für Eishockey-Club Kölner Haie positive Folgen.

Die Sängerin habe bei den Proben eine Rippenfraktur erlitten und müsse zwingend eine Pause einlegen.

Aufgrund der dementsprechend am Montag verkündeten Terminverschiebung für die Shows in Bremen und Köln stünde die Lanxess Arena in der Domstadt für ein mögliches sechstes Spiel im Play-off-Viertelfinale der Haie gegen Adler Mannheim am 26. März doch zur Verfügung.

Das teilte die Deutsche Eishockey Liga am Montagabend mit.

Ausweichstätte Krefeld wohl nicht benötigt

Vor der Fischer-Absage waren die Verantwortlichen der Kölner Haie davon ausgegangen, das Heimspiel in der möglichen sechsten Partie der "Best-of-seven"-Serie in Krefeld austragen zu müssen. Dies war gemeinsam mit den Mannheimern und der DEL abgestimmt worden.

In der Viertelfinal-Serie führen die Kölner aktuell mit 2:1.