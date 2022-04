Play-in-Turnier und offene Platzierungen: Das bringt der NBA-Endspurt

Die reguläre Saison in der NBA neigt sich dem Ende entgegen, einige wichtige Entscheidungen stehen noch aus. Alles, was Sie zum Endspurt der besten Liga der Welt wissen müssen.

Einige Entscheidungen sind ein paar Spiele vor Saisonende in der NBA bereits gefallen. So stehen im Osten und Westen jeweils vier Teams für die Play-offs bereits fest. Miami, Milwaukee, Boston, Philadelphia, Phoenix, Memphis, Dallas und Golden State dürfen für die Postseason planen. Es geht hier teilweise nur noch um die genaue Endplatzierung.

Heißt im Umkehrschluss: Sowohl im Osten als auch im Westen sind noch zwei sichere Play-off-Spots offen. Im Osten haben die Chicago Bulls und Toronto Raptors die besten Karten, beide Mannschaften liegen vier Spiele vor Saisonende zwei Siege vor dem siebten Platz. Und der aktuell Siebtplatzierte Cleveland hat sogar schon ein Spiel mehr absolviert.

Im Westen sieht es aktuell gut für Denver und Utah aus. Die Nuggets haben zwei Siege mehr als der Siebte Minnesota - und beide Teams haben nur noch drei Begegnungen zu absolvieren. Die Jazz sind Sechster und haben einen Sieg mehr als die Timberwolves, allerdings hat Utah noch vier Spiele zu bestreiten. Ab Platz 8 kann keine Mannschaft mehr direkt in die Play-offs kommen. Bei der selben Anzahl an Siegen zählt im Übrigen der direkte Vergleich.

Für die Lakers wird es ganz eng

Im Gegensatz zu den Jahren davor hat die NBA 2020 das sogenannte Play-in-Turnier eingeführt (dazu gleich mehr), wodurch noch mehr Mannschaften auf die Play-offs hoffen dürfen. Denn die Plätze 7 bis 10 spielen nach der regulären Saison zwei weitere Tickets für die Postseason aus. Im Osten ist in dieser Hinsicht schon vieles klar, denn alle Mannschaften ab Platz 11 haben bereits jetzt keine Chance mehr auf die Play-offs und dürften gedanklich schon in der Sommerpause sein. Cleveland und Atlanta haben noch kleine bis minimale Chancen auf Platz 6, Charlotte und Brooklyn sind sicher im Play-in-Turnier, es geht nur noch um die Endplatzierung, die nicht unwichtig ist.

Spannender stellt sich die Lage im Westen dar, denn mit den Lakers kämpft ein Schwergewicht darum, nicht verfrüht in die Sommerpause zu müssen. Für Los Angeles sieht es allerdings sehr schlecht aus, denn LeBron James & Co. befinden sich vier Partien vor dem Ende zwei Siege hinter den Spurs - und haben den direkten Vergleich verloren. Der Rückstand auf den Neunten New Orleans beträgt drei Siege - und auch hier wurde der direkte Vergleich verloren. Es müsste also alles zusammenkommen, wenn der Meister von 2020 noch Platz 10 erreichen will. Der andere Klub aus L.A., die Clippers, stehen derweil schon sicher als Achter fest. Der Siebte Minnesota hofft noch auf Rang 5 oder 6.

Wie funktioniert das Play-in-Turnier?

Aber wie genau funktioniert dieses Play-in-Turnier, bei dem in jeder Conference die zwei fehlenden Play-off-Teilnehmer ermittelt werden? Der Siebte genießt Heimrecht und spielt gegen den Achten. Der Sieger aus dieser Partie bekommt Rang 7 in der Endtabelle und ist für die Play-offs qualifiziert. Der Verlierer muss nochmal ran. Und zwar gegen den Sieger aus dem Duell zwischen dem Neunten und dem Zehnten, wo der Neunte Heimrecht hat. Der Verlierer dieses Spiels hat Sommerpause, der Sieger braucht noch einen Sieg. Somit haben der Siebte und Achte der Endtabelle einen Vorteil, es braucht nur noch einen Sieg, der Neunte und Zehnte brauchen indes zwei Erfolge für die Postseason.

