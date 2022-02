Plauen siegt im Spitzenspiel - Erfurter Ausrufezeichen gegen Krieschow

Das Meisterrennen in der Oberliga NOFV-Süd ist weiter eine spannende Angelegenheit: Wichtige Siege landeten an diesem Spieltag der VFC Plauen und der FC Rot-Weiß Erfurt.

Der FSV Budissa Bautzen hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze eingebüßt. Mit 0:2 verloren die Budissen das Spitzenspiel auf heimischen Rasen gegen den VFC Plauen, der damit vom spielfreien FC Carl Zeiss Jena II Rang zwei übernimmt. Es war ein verdienter Erfolg sehr engagiert auftretender Gäste, den Grandner aus einer unübersichtlichen Situation heraus mit seinem Hackentreffer zum 1:0 einleitete (16.). Plauen trat weiterhin mutig auf, das 2:0 wollte allerdings erst in der Schlussphase fallen: Der eingewechselte Nýber machte in Minute 87 den Deckel drauf. "Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Trotzdem sind die Gedanken bereits auf den Knaller gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am kommenden Wochenende gerichtet", so VFC-Trainer Fischer.

Und jene Erfurter stellten zeitgleich ihre Form unter Beweis - und wie! Mit einem 5:0-Kantersieg überholten die Rot-Weißen den VfB Krieschow in der Tabelle. RWE legte dabei los wie die Feuerwehr, Innenverteidiger Nkoa war nach einer Ecke mit dem Kopf und dem 1:0 zur Stelle (2.). Bis zur Pause war es dann eine eigentlich ausgeglichene Begegnung, nach dem 2:0 durch Nsimba (51.) - Mergel hatte zuvor energisch den Ball erobert - waren die Erfurter dann endgültig auf Kurs und erspielten sich das klare Chancenplus. Bei einem Gegenzug war dann Kerasidis im Nachsetzen mit dem 3:0 zur Stelle (64.), Hajrulla besorgte bei einer der zahlreichen Gelegenheiten im Nachschuss das 4:0 (79.) - das erste Tor des Winterneuzugangs aus Jena. Für den 5:0-Schlusspunkt sorgte erneut Nkoa nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Gerade in der zweiten Hälfte brachte Krieschow keinen Fuß mehr auf den Boden - die Niederlage hätte durchaus höher ausfallen können. "Aufgrund der zweiten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein, wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen", so RWE-Coach Gerber nach der Partie. Erfurt, nun ebenso mit 27 Punkten auf der Habenseite wie Krieschow, springt auf Rang vier.

Kein Sieger im Keller

Keinen Sieger gab es derweil im Kellerduell zwischen dem FSV Martinroda und International Leipzig. Das Schlusslicht aus Martinroda hatte dabei mehr vom Spiel, Inter zeigte nach einem ordentlichen Auftritt in Durchgang eins zu wenig und mauerte sich zum Remis. Den Führungstreffer für die Leipziger besorgte Glänzel per Strafstoß (13.), doch Martinroda glich noch vor der Pause durch Benkenstein zum 1:1 aus (40.). In Überzahl - Inters Thiry sah in Minute 41 die Ampelkarte - drückte Martinroda auf die Führung, Leipzig-Keeper Djokovic präsentierte sich aber in Hochform und hielt auch in der Nachspielzeit den wichtigen Punkt für sein Team fest. Die Leipziger halten den Kontrahenten damit auf Distanz und springen selbst auf Relegationsrang 14. Martinroda bleibt auf Rang 18.

Ebenfalls mit einem Punkt ging der Tabellenvorletzte SV Arnstadt aus diesem Spieltag. Beim Bischofswerdaer FV hieß es am Ende 1:1. Der BFV zeigte sich in der ersten Halbzeit tonangebend, die verdiente 1:0-Führung zur Pause besorgte Hahn nach einem Eckball per Kopf (44.). Die Gäste präsentierten sich nach Wiederanpfiff allerdings wie ausgewechselt, Scheuring stellte per Seitfallzieher schon in den ersten Minuten auf 1:1 (51.). Kurz vor Ende bekam der BFV allerdings nochmals die Gelegenheit auf den Siegtreffer, Sobe jedoch vergab einen Strafstoß. Ein verdienter Punkt für Arnstadt, das erneut ohne Niederlage bleibt - allerdings weiterhin auf Rang 17 verharrt.

Einen Platz davor steht Wacker Nordhausen, das im einzigen Sonntagsspiel mit 0:3 dem FC An der Fahner Höhe unterlag. Es war ein souverän eingefahrener Sieg der Fahner, den Machts mit seinem Freistoßtor zum 1:0 einläutete (15.), Kupke erhöhte per Kopf Mitte der ersten Hälfte auf 2:0 (36.), für das wuchtige 3:0 sorgte kurz nach Wiederanpfiff Schindler (53.). Damit war die Messe gelesen, von Nordhausen kam zu wenig. Das Ergebnis hätte deutlicher ausfallen können, bringt aber auch für den Sieger keine Positions-Veränderung in der Tabelle - Rang acht.

Bereits am Freitagabend kamen die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Wernigerode nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei waren vor allem die Gäste aus Wernigerode, die einige sehr gute Möglichkeiten - unter anderem knallte das Leder zweimal ans Aluminium - hatten, dem Sieg sehr nahe. Letztlich aber brachte der FC Einheit selbst in Überzahl - Sandersdorfs Fritzsch sah eine diskussionswürdige gelb-rote Karte (80.) - den Ball nicht über die Linie und verpassten es so, drei wichtige Punkte aufs Konto zu buchen und die Abstiegsplätze ein gutes Stück hinter sich zu lassen.