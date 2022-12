Platzverweis für Neymar und Retter Mbappé: PSG jubelt sehr spät

Ligue 1 - Highlights by DAZN 29.12.2022

7:09In Frankreich rollt der Ball wieder - und beinahe hätte Paris St. Germain gepatzt. PSG ging zwar gegen Straßburg in Führung, Neymar erwies seinem Team mit einer "Schwalbe" dann aber einen Bärendienst und war am Ende heilfroh, dass Mbappé den Karren in der Nachspielzeit aus dem Dreck zog.