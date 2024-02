Platzverweis beim ersten Startelf-Einsatz der Saison: DFB sperrt Dortmunds Aning

Prince Aning ist nach seinem Feldverweis im Drittliga-Heimspiel gegen Preußen Münster durch das DFB-Sportgericht gesperrt worden.

Das DFB-Sportgericht hat Prince Aning für drei Meisterschaftsspiele aus dem Verkehr gezogen. Der 19-jährige Niederländer war bei der 2:3-Niederlage gegen Preußen Münster in der Nachspielzeit mit Rot durch Schiedsrichter Felix Weller des Platzes verwiesen worden.

Aning hatte bei einer Kontersituation der Gäste seinen Gegenspieler rüde abgeräumt. Der DFB wertete das Foul als rohes Spiel. Aning verpasst damit die Partien gegen Verl (H), bei Unterhaching (A) und das Revierderby in Duisburg (A).

Aning spielt seit Juli 2022 beim BVB. Zuvor war der Linksverteidiger in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet worden. In der laufenden Spielzeit absolvierte er nur drei Drittliga-Spiele, weil ihn eine Schulterverletzung ausgebremst hatte. Das Nachholspiel gegen Münster war sein erster Saisoneinsatz von Beginn an.