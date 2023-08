Platzt bei Klos der Knoten gegen Münster? - Dynamo eröffnet beim SVS

Zum Auftakt des 2. Spieltags fordert Sandhausen Dresden heraus. Am Samstag steht dann ein echter Kracher an: das Westfalenderby zwischen Arminia Bielefeld und Preußen Münster.

Die Aussagekraft der Tabelle ist nach nur einen Spieltag natürlich nur begrenzt, dennoch tritt Dynamo Dresden als aktueller Spitzenreiter die Reise zum SV Sandhausen (Freitag, 19 Uhr) mit breiter Brust an: Das Ziel seien drei Punkte, gab SGD-Coach Markus Anfang als Vorgabe aus. Immerhin können die Sachsen auf eine starke Bilanz gegen Zweitliga-Absteiger verweisen: Von den bisherigen 35 Partien in der 3. Liga gingen nur drei verloren (20 Siege/12 Unentschieden/ 3 Niederlagen), seit 19 Matches ist Dynamo gegen Zweitliga-Absteiger ungeschlagen.

Am Samstag (14 Uhr) richten sich dann die Blicke nach Bielefeld, wo erstmals seit acht Jahren wieder das Westfalenderby zwischen der Arminia und Preußen Münster ansteht. Im Mittelpunkt steht dabei DSC-Kapitän Klos, der bisher noch nie gegen den Erzrivalen getroffen hat und endlich seinen "Derbyfluch" brechen will. Doch die Münsteraner gehen den 45. Vergleich selbstbewusst an: "Wir spielen immer nach vorn", kündigte Adler-Coach Sascha Hildmann an.

Viel Tradition trifft sich in Duisburg, wenn der MSV 1860 München empfängt. Die Zebras haben unter der Woche personell noch einmal nachgelegt und in Esswein einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet. Esswein könnte wie der bisher angeschlagene Köpke bereits gegen die Löwen eingreifen. Auch bei 1860 gibt es gegenüber dem Ligauftakt Veränderungen im Sturm: Zwarts schloss sich den Blauen an, der Niederländer dürfte sogar in der Startelf auftauchen.

In Unterhaching steht ein direktes Duell zweier Aufsteiger an, die heimische SpVgg empfängt den SSV Ulm 1846 Fußball. Unterhaching ließ mit dem 2:0 im Pokal gegen Bundesligist Augsburg aufhorchen und will den Schwung mit in die Liga nehmen. Ulm feierte beim Comeback im Profifußball vor zwei Wochen ein 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Zudem stehen sich um 14 Uhr noch der 1. FC Saarbrücken und Viktoria Köln sowie der FC Ingolstadt und der Hallesche FC gegenüber. Um 16.30 Uhr ist dann Waldhof Mannheim heiß auf eine Rehabilitation. Die als Mitfavorit auf den Aufstieg gestarteten Kurpfälzer mussten zum Auftakt ein 0:2 bei 1860 München hinnehmen, gegen Aufsteiger VfB Lübeck sollen die ersten drei Punkte eingefahren werden: "Wir wollen die Heimstärke beibehalten", sagte Trainer Rüdiger Rehm. In der vergangenen Spielzeit waren die Waldhöfer das heimstärkste Team der 3. Liga.

Der Sonntag (13.30 Uhr) startet mit dem Duell der Zweitvertretungen Dortmunds und Freiburgs, ab 16.30 Uhr stehen sich dann der SC Verl und Jahn Regensburg gegenüber. Den Abschluss des Spieltags bestreiten Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue am Abend (19.30 Uhr). Bei RWE wechselten sich nach dem dramatischen Aus im DFB-Pokal gegen den HSV (3:4 n.V.) Stolz und Frust ab, mit einem positiven Ergebnis gegen Aue soll das Pendel endgültig Richtung Stolz ausschlagen. Bei Aue ist noch die Frage nach dem Stoßstürmer offen. Tashchy oder Thiel heißen die Kandidaten.