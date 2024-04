Platzsturm in der 83. Minute: Leverkusen-Fans feiern schon vor dem Abpfiff

In Leverkusen wird die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte am Sonntagabend gebührend gefeiert. Manche Fans ließen die Party schon etwas zu früh beginnen.

Schon vor dem Spiel war ganz Leverkusen auf Party-Stimmung getrimmt, mehr als 10.000 euphorische Fans empfangen die Mannschaft vor dem Stadion, an den Einlässen bildeten sich lange Schlangen. Nur noch ein Sieg fehlte bis zur ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte - und die machte Bayer 04 Leverkusen dank eines 5:0-Erfolgs gegen Werder Bremen in furioser Manier perfekt.

Die Tore von Victor Boniface, Granit Xhaka und der Hattrick von Florian Wirtz brachten die Werkself auf die Siegerstraße - und die BayArena zum Kochen. Schon in der 83. Minute, nach dem zwischenzeitlichen 4:0 durch Wirtz, verfielen die Bayer-Fans in komplette Ekstase, die sich in einem verfrühten Platzsturm bündelte.

Der Torschütze selbst war bemüht, die Fans zu überreden, den Rasen wieder zu verlassen und zumindest hinter die Werbebanden zurückzukehren. Den Stadion-Innenraum hatten die Fans zu diesem Zeitpunkt längst bevölkert. Nach einer etwa dreiminütigen Unterbrechung war der Rasen wieder frei und Schiedsrichter Harm Osmers pfiff die Partie wieder an.

Als wenige Minuten später erneut Wirtz nach einem weiteren Konter den Endstand besiegelte (90.), waren die Leverkusener Anhänger erneut nicht zu Halten. Dieses Mal stürmten noch mehr Fans den Rasen und Schiedsrichter Osmers pfiff das Spiel gar nicht mehr an.

Fans brechen Notausgang der BayArena auf

Der Platzsturm war von den Verantwortlichen im Vorfeld erwartet worden, wobei sich Trainer Xabi Alonso etwas Sorgen um den Rasen machte. Doch die Feierlichkeiten konnte und wollte die Werkself an diesem historischen Tag natürlich nicht verhindern.

Kurz nach Spielschluss drängten sogar Fans von außerhalb des Stadions in den Innenraum. Durch den Druck der Anhänger wurde ein Notausgang aufgebrochen, Tausende weitere Fans strömten ins Stadion. Die Polizei ließ die Fans gewähren, um keine Eskalation zu provozieren. Ohnehin blieb alles friedlich. Im Stadion und auf dem Rasen herrschte eine gute, fröhliche Stimmung. Die Feierlichkeiten in Leverkusen dürften noch eine ganze Weile anhalten.