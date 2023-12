Platzsturm bei Aalener Niederlage - Homburg holt mit Remis die Spitze

Ein 1:1 im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim II reichte dem FC Homburg, um vorerst die Tabellenführung zu übernehmen. Beim VfR Aalen herrscht nach der Niederlage gegen die TuS Koblenz dicke Luft, und auch bei Schott Mainz gab es lange Gesichter. Ein Unentschieden zwischen dem FSV Frankfurt und der TSG Balingen eröffnete den Spieltag am Freitag.

Aalen verliert: Anhänger sorgen für Unterbrechung

Mit einem 3:1-Erfolg kehrte das Kellerkind TuS Koblenz am Samstag vom VfR Aalen zurück. Das Spiel hatte wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne mit rund einer halben Stunde Verspätung begonnen, eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Auf dem Platz gab es in der ersten Halbzeit kaum Chancen. Anders im zweiten Durchgang: Auf schwierigem Geläuf brachte Diakite den VfR nach einer Ecke per Kopf mit 1:0 in Führung (51.). Die Hausherren waren nun am Drücker, verpassten es aber nachzulegen. So drehten die Gäste die Partie mit drei Treffern in der Schlussphase: Nach einem Fehler brachte Könighaus den Ball in die Mitte, Shaqiri sorgte am langen Pfosten für das 1:1 (82.). Das 2:1 fiel ähnlich, wieder bereitete Könighaus vor und fand diesmal Waldminghaus in der Mitte (84.). Den 3:1-Endstand besorgte Sabani nach Vorlage von Qenaj vom linken Strafraumeck (89.). Danach stürmten Aalener Fans den Platz, das Spiel wurde unterbrochen, die Akteure verschwanden in der Kabine. Nach knapp sieben Minuten Zwangspause konnte die Restspielzeit absolviert werden, ohne dass sich am Ergebnis etwas änderte.

Homburg nach Remis an der Spitze

Da das Spiel der Stuttgarter Kickers am Sonntag abgesagt wurde, reichte dem FC Homburg bei der Generalprobe für den DFB-Pokal ein 1:1 im Verfolgerduell bei der TSG Hoffenheim II zur Tabellenführung. Die Hoffenheimer erwischten den besseren Start und gingen verdient in Führung, als Kalambayi in Szene gesetzt wurde und zum 1:0 traf (13.). Die Gäste verpassten zunächst durch Harres die schnelle Antwort, doch Mendler war nach Zuspiel von Weihrauch mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle (22.). Danach kamen die Gäste immer besser ins Spiel und verpassten nur fünf Minuten später durch einen Pfostentreffer von Mendler die Führung. Aber auch die Gastgeber hatten ihre Möglichkeiten und waren auch nach der Pause die druckvollere Mannschaft, Chancen gab es auf beiden Seiten. Da sich aber die Torhüter an diesem Tag auf dem Posten zeigten, blieb es beim nicht unverdienten 1:1.

Schott kassiert Last-minute-Ausgleich

Nur knapp am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt ist am Samstag Schlusslicht Schott Mainz, das gegen den FC-Astoria Walldorf kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich hinnehmen musste. Die Hausherren begannen schwungvoll, nach einer Flanke drückte Embaye den Ball über die Lattenunterkante zum 1:0 für den Aufsteiger über die Linie (8.). Doch nach einem Konter traf Marino zum schnellen 1:1 ins lange Eck (13.). Dabei blieb es trotz guter Chancen auf beiden Seiten - Marino traf für die Gäste nur die Latte - lange Zeit. Doch kurz vor Schluss legte Gästekeeper Von Der Felsen Schott-Stürmer Wimmer, und der Gefoulte selbst traf zum 2:1 (85.). Doch mit der letzten Aktion des Spiels flog noch einmal eine Flanke in den Mainzer Strafraum, Barry köpfte zum 2:2-Ausgleich ein (90.+3).

Der BSC trotzt dem VfB

Auch die U 21 des VfB Stuttgart hatte die Tabellenspitze im Visier, musste sich aber mit einem 3:3 beim Bahlinger SC begnügen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach ersten guten Möglichkeiten durch einen Kopfball von Tritschler mit 1:0 in Führung (11.). Und der Sommer-Neuzugang legte bei seinem ersten Startelfeinsatz auch gleich das 2:0 nach, als er in einer Überzahlsituation freigespielt wurde (20.). Erst jetzt kamen die Hausherren besser ins Spiel und erarbeiteten sich Chancen. Noch vor der Pause verkürzte Novakovic per Foulelfmeter auf 1:2 (37.). Und auch im zweiten Durchgang erwischte Bahlingen den besseren Start: Nach einem Ball in die Tiefe war Mourad zur Stelle und traf zum 2:2 ins kurze Eck (50.). Und nach gut einer Stunde war das Spiel sogar gedreht, als Tost nach einer Ecke zum 3:2 traf (60.). Doch die Stuttgarter zeigten eine gute Reaktion: Chase traf zunächst die Latte, fünf Minuten später glich Paula mit einem abgefälschten Ball zum 3:3 aus (75.). In einer wilden Schlussphase mit offenen Visieren auf beiden Seiten hatte der VfB gute Chancen zum Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim leistungsgerechten 3:3.

Balingen findet zweimal die Antwort

Immens wichtig war dieser Spieltagsauftakt am Freitagabend vor allem für die TSG Balingen, die sich von Tabellennachbar FSV Frankfurt zumindest mit einem späten 2:2-Unentschieden trennte. Die Zuschauer sahen einen druckvollen Beginn beider Teams und nach elf Minuten die frühe Führung der Frankfurter: McLemore fand den freistehenden Boutakhrit, der flach zum 1:0 ins linke Eck traf. Es blieb eine intensiv geführte Partie, Chancen hatte bis zur Pause vor allem die Heimelf, die nach der Pause durch das Blitz-1:1 durch Almeida Morais aber kalt geduscht wurde (46.). Doch die Antwort folgte schnell: McLemore traf aus spitzem Winkel zur erneuten 2:1-Führung des FSV (53.). Und diese hatte lange Bestand, bis es kurz vor Schluss nach einem Foul von Hildmann Strafstoß für Balingen gab: Ferdinand trat an und verwandelte zum 2:2 ins linke Eck (85.). In Folge hatten beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, die Gäste etwa hatten Pech bei einem Pfostentreffer.