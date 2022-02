Platzhirsch, Rückkehrer und Herausforderer: Freiburgs Dreikampf hinten rechts

Jonathan Schmid feierte sein lang ersehntes Bundesliga-Comeback, Winterzugang Hugo Siquet gab in der 3. Liga Gas, und Platzhirsch Lukas Kübler schwächelte in Köln: In die Konkurrenzsituation unter Freiburgs Rechtsverteidigern kommt Bewegung.

"Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und natürlich waren diese Monate, in denen ich nicht gespielt habe und krank war, schwer für mich. Da musst du mental stark sein, meine Familie hat mir gut geholfen. Jetzt bin ich sehr glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Schmid in einem SCF-TV-Interview zu seinem Bundesliga-Comeback gut fünf Monate, nachdem sich der Franzose ungeimpft mit COVID-19 infiziert hatte.

Für rund eine Viertelstunde wurde Schmid am Samstag in Köln für den an diesem Tag schwächelnden Platzhirsch Lukas Kübler eingewechselt. Trotz einer starken Torschussvorlage, als Nils Petersen einen langen Ball im Strafraum volley weit über das Tor setzte, konnte Schmid die 0:1-Niederlage nicht mehr verhindern, hat aber klare Ziele für die restliche Rückrunde: "So viel wie möglich und auch erfolgreich spielen." Mit einem Grinsen fügte er an: "Es kann sein, dass wir das mit dem oberen Tabellenbereich schaffen."

Gegen Mainz dürfte die Tendenz noch mal in Richtung Kübler gehen

Vor dem Heimspiel gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürften Christian Streich und seine Kollegen seit langer Zeit jedenfalls wieder länger über das Startmandat auf der rechten defensiven Außenbahn sprechen. Hat Schmid schon die Power für die Anfangsformation? Oder bekommt doch wieder Kübler das Vertrauen, der vor dem Köln-Spiel meist überzeugt hatte? Die Tendenz dürfte nochmal in Richtung Kübler gehen, der in der wohl auch gegen Mainz weiter favorisierten 4-4-2-Grundformation die vor allem defensiv stabilere Wahl darstellt.

Im Hintergrund arbeitet derweil jemand daran, bald Schmid und Kübler herauszufordern. Winterzugang Siquet nahm jedenfalls die Maßgabe des Trainerteams, in der 3. Liga Matchpraxis zu sammeln, mit vollem Einsatz an. Beim 1:1 der Freiburger U 23 am Freitag gegen Viktoria Köln machte der Belgier vor allem in der ersten Halbzeit mit dynamischen Läufen, präzisen Flanken und defensiver Stabilität als rechter Außenspieler vor einer Dreierkette auf sich aufmerksam. Zudem schnappte sich der 19-Jährige bei seinem Pflichtspieldebüt für seinen neuen Arbeitgeber trotz der ungewohnten Kollegen direkt so gut wie jeden ruhenden Ball und sorgte auch mit seinen guten Standards für Gefahr.

Auch wenn Siquet nach der Pause etwas nachließ und nach 67 Minuten ausgewechselt wurde, avancierte er auf Anhieb zum Spieler des Spiels (kicker-Note 2,5) und unterstrich seinen großen Ehrgeiz, möglichst bald auch im Bundesliga-Team eine Rolle zu spielen. Die nächsten Wochen versprechen rechts hinten jedenfalls weiter steigende Spannung.