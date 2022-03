Platzek stellt Tor-Rekord ein - Meerbusch holt sich letzten Meisterrunden-Platz

Die Top-Teams der Liga holten jeweils drei Zähler, der 1. FC Bocholt konnte sich dabei wieder auf Goalgetter Marcel Platzek verlassen. Auch der TSV Meerbusch beendete das Wochenende erleichtert - trotz 1:6-Packung gegen Baumberg.

Im Zweikampf an der Spitze leistete sich kein Team einen Ausrutscher: Primus SSVg Velbert siegte in einem umkämpften Duell mit 2:1 gegen Union Nettetal und geht damit als Tabellenführer in die Meisterrunde. Dabei schlug sich der Underdog wacker in einer Partie, die gleich mit Volldampf begann: Nach nur sechs Minuten stand es 1:1 - Hilger brachte Velbert zunächst in Front (4.), Nettetal glich nach schöner Kombination aber umgehend durch Pöhler aus (6.). Wenig später trafen die Gäste den Pfosten, und dennoch hatte die Heimelf bis zur Pause das Chancenplus auf ihrer Seite. Auch nach Wiederanpfiff war die Partie recht ausgeglichen, dennoch fiel der 2:1-Siegtreffer, den Erwig-Drüppel in Minute 70 einköpfte, nicht unverdient. Union Nettetal verpasst damit endgültig die Meisterrunde.

Klarer als der Kontrahent erfüllte derweil der 1. FC Bocholt seine Aufgabe und konnte sich dabei einmal mehr auf Top-Torjäger Marcel Platzek verlassen. Zwei Treffer steuerte der 31-Jährige zum 3:0-Erfolg über den SC Düsseldorf-West bei. Platzek erzielte dabei schon mit der ersten Aktion nach butterweicher Flanke per Kopf das 1:0 (1.), ehe ihm kurz nach Wiederanpfiff per traumhaftem Außenrist-Schuss aus 18 Metern in den Winkel das 2:0 gelang (47.) - es war sein 31. Tor in dieser Saison, damit hat Platzek den bisherigen Tor-Rekord der Oberliga Niederrhein, den Marvin Ellmann in der Saison 2017/18 im Dress des ETB Schwarz-Weiß Essen aufgestellt hatte, eingestellt. Der eingewechselte Lipinski besorgte in der 76. Minute nach schönem Solo den 3:0-Endstand. Beckert verschoss in der ersten Hälfte für die Heimelf einen Foulelfmeter, aber auch so reichte es zum hochverdienten Heimerfolg der Bocholter, die zum Abschluss am Mittwoch bei Union Nettetal nachlegen können.

Ebenfalls noch eine Rolle ganz vorne spielt der VfB Hilden, der mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf Velbert in die Meisterrunde geht. Im letzten Spiel der Vorrunde gewann Hilden mit 2:1 bei TuRU Düsseldorf: Altuntas, von Kang geschickt, stellte mit seinem 1:0 zeitig die Weichen auf Sieg für Hilden (5.). Ein weiterer Knackpunkt in Durchgang eins war die Rote Karte gegen Düsseldorfs Diana nach einem Foulspiel. In Überzahl hatte Hilden dann leichtes Spiel, auch wenn die Chancenverwertung ausbaufähig war. Erst nach rund einer Stunde erhöhte Weber aus kurzer Distanz auf 2:0 (62.). Die Heimelf steckte zwar nicht auf und verkürzte durch ein Tepe-Solo auf 1:2 (74.), der Gästesieg war allerdings nicht mehr wirklich in Gefahr.

Meerbusch trotz Klatsche in der Meisterrunde

Damit verpasste TuRU im letzten Spiel noch den Sprung über den Strich - bei einem Punkterfolg hätten die Düsseldorfer dem TSV Meerbusch noch den neuralgischen 11. Platz abgejagt. So aber gewinnt Meerbusch den direkten Vergleich mit dem punktgleichen Kontrahenten, und das trotz 1:6-Packung gegen die Sportfreunde Baumberg. Es war eine insgesamt desolate Leistung des TSV im letzten Heimspiel der Runde, vor allem nach der Pause (Stand 0:1) brachen die Dämme. Baumberg spielte konsequent und zielstrebig nach vorne und traf teilweise sehenswert. Dabei sorgten nur zwei Sportfreunde für alle sechs Treffer: Baris Sarikaya traf vierfach - darunter ein Strafstoß und ein feiner Seitfallzieher -, und Bilal Sezer doppelt.

Derweil sammelten noch weitere Teams zum Abschluss Zähler für die zweite Spielrunde: Sterkrade-Nord gewann überraschend deutlich mit 3:0 gegen die SpVg Schonnebeck, Schwarz-Weiß Essen behielt mit einem 4:2 die Punkte gegen Jahn Hiesfeld bei sich. Mit dem gleichen Resultat schlug der FC Kray die Sportfreunde Niederwenigern. Schlusslicht FC Mönchengladbach unterlag mit 0:2 beim FC Monheim. Ratingen 04/19 hatte derweil keine Probleme mit dem FSV Duisburg (3:0), während sich Teutonia St. Tönis und der SC Velbert torlos mit 0:0 trennten.