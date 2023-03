Platz unbespielbar: DFB sagt Partie zwischen MSV und Elversberg ab

Der DFB setzte am Freitag das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und der SV Elversberg aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens ab. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Nachdem in der Vorwoche bereits das Frauen-Bundesligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt abgesagt worden war, erwischt es nun auch das Heimspiel der Herrenmannschaft der Zebras gegen Elversberg - erneut ist der Platz in der Schauinsland-Reisen-Arena aufgrund des "intensiven Niederschlags" unbespielbar. Wie der DFB am Freitag mitteilte, traf die zuständige Platzkommission bei ihrer Begehung am Freitagnachmittag die Entscheidung. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Im Zuge der Absage übte Thomas Wulf, Geschäftsführer vom MSV, Kritik an der Drainage-Situation: "Es ist mehr als ärgerlich, dass innerhalb von einer Woche ein zweites Heimspiel abgesagt werden muss. Wir wissen aber auch, dass die Ursachen dafür in der Beschaffenheit des nunmehr fast 20 Jahre alten Unterbaus liegen." Hingegen verteidigte der 52-Jährige das Greenkeeper-Team. Es sei "machtlos" und gibt immer alles, "um das Spielfeld auf ein Top-Level herzurichten."

Generell versuchten die Duisburger bereits seit drei Wochen Teile des Rasens auszutauschen, mussten es aufgrund der Wetterlage aber immer aufschieben. Sobald es das Wetter zulässt, soll der Austausch stattfinden.