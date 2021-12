Das Regionalliga-Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und Rot-Weiss Essen am morgigen Freitag wird nicht stattfinden.

Das gaben die Essener am Donnerstag auf ihrer Vereinswebsite bekannt. Demnach ließen die Platzverhältnisse des Wersestadions in Ahlen eine Austragung der Begegnung am 19. Spieltag nicht zu, daher habe die Stadt Ahlen den Platz am Donnerstag gesperrt.

Ein Nachholtermin soll in Kürze bekannt gegeben werden. Rot-Weiss Essen ist Tabellenführer der Regionalliga West, Ahlen ist aktuell Zwölfter.