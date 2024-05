"Platz neun verteidigen": DOSB gibt Medaillenziel für Paris aus

Bei den Olympischen Spielen in Tokio landete Deutschland im Medaillenspiegel auf dem neunten Platz. Der Deutsche Olympische Sportbund erwartet die gleiche Leistung auch in Paris.

Malaika Mihambo holte eine von zehn Goldmedaillen für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio. imago images/Sven Simon

Am 26. Juli beginnen in Paris die Olympischen Spiele, rund zwei Monate vor dem Start steht das Medaillenziel. "Wir haben Platz neun zu verteidigen, waren unter den Top 10. Und da wollen wir bleiben", sagte Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes dem SID am Dienstagabend.

Bei den letzten Spielen in Tokio vor drei Jahren hatte Deutschland insgesamt 37 Medaillen (zehnmal Gold, elfmal Silber, 16-mal Bronze) geholt. Die gleiche Ausbeute erwartet der 61-Jährige "hoffentlich auch in Paris".

Noch sind nicht alle Plätze im deutschen Team besetzt: "Um die 300 Athletinnen und Athleten sind qualifiziert. Wir wollen eine Mannschaftsstärke von 400, 420 haben. Und wir wollen natürlich auch durch Leistung beeindrucken", so Burmester.