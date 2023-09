"Platz da!" von und für die Gofus

Seit 2001 treffen sich regelmäßig ehemalige Fußball-Profis und Leistungssportler aus anderen Sportarten zum Golf. Es geht auch um den Wettkampf - aber nicht nur das.

Wenn Dortmunder und Schalker Seite an Seite agieren, Bremer und Hamburger ebenso, wie auch Gladbacher und Kölner. Wenn kein Fußballer gewinnt, sondern auch einmal ein Schiedsrichter. Wenn dabei zudem Handballer mitmischen, dann ist das alles andere als gewöhnlich. Dieses Außergewöhnliche ist bei den Gofus, den Golf spielenden Fußballern, Normalität. Auch an diesem Freitag wieder, an dem der Saison-Höhepunkt dieses munteren Vereins ansteht, das Masters-Turnier.

Während sich die besten Golfprofis aus Europa und den USA vom 29. September an bis zum 1. Oktober beim 44. Ryder Cup in Rom duellieren, schlagen die Gofus in Bad Saarow am Scharmützelsee ab - und damit auf dem Kurs nahe Berlin, auf dem dieser monumentale Kontinentalvergleich ausgetragen worden wäre, hätte der Deutsche Golf-Verband mit seiner Bewerbung Erfolg gehabt.

Für den guten Zweck - und viele Bolzplätze

Apropos Erfolg. Der sieht bei den Gofus so aus: Soeben wurde in Bremen der 254. Spiel- oder Bolzplatz eröffnet, den sie ermöglicht haben. "Als wir 2007 in Berlin den ersten Platz eröffneten, habe ich nicht im Traum daran gedacht, dass wir heute - 16 Jahre später - die 250. Eröffnung feiern können", sagte Präsident Norbert Dickel erst vor fünf Wochen, als die magische Zahl mit einer Eröffnung in Hagen erreicht wurde und der Termin zusammenfiel mit der Gofus Championship in Treudelberg bei Hamburg.

Gemeinsam mit den Partnern und Förderern des Vereins wie Hauptsponsor VEKA schlagen die Gofus mehrmals im Jahr ab. Die Erlöse der Turniere kommen ihrer Initiative "Platz da!" zu Gute, die den Bau oder die Renovierung von Spiel- und Bolzplätzen unterstützt.

Gofus für den guten Zweck: Pascal Hens, Norbert Dickel, Mirko Slomka, Manfred Kaltz, Stefan Beinlich und Christian Hochstätter (v.l.). Gofus

Dickel und eine Reihe von ehemaligen Fußballprofis haben sich bereits 2001 zusammengetan. Heute haben die Gofus mehr als 550 aktive oder ehemalige Profis als Mitglieder. Ihre Startlisten klingen wie ein "Who is Who" der Bundesliga. So waren bei der Championship u. a.: Manfred Kaltz, Holger Hieronymus, Ditmar Jakobs, Bernd Wehmeyer, Bernd Hollerbach, Bjarne Goldbaek, Stefan Beinlich, Martin Piekenhagen, Richard Golz, Christian Hochstätter, Uli Borowka, Marco Bode, Manfred Bockenfeld und Wolfgang Sidka vertreten. Auch die Handballer Stefan Kretzschmar, Martin Schwalb und Pascal Hens sowie Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath waren gut in Schwung. Den Pokal sicherte sich Ex-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer mit einer Runde von vier über Par.

In Bad Saarow ist das Sakko rot

Wer die Turniere der Gofus gewinnen will und somit jetzt beim Masters auf dem schweren Nick-Faldo-Kurs in Bad Saarow das Rote Sakko, muss schon ein Topresultat erzielen, das Spitzen-Freizeitgolfern zur Ehre gereicht. Nicht nur zwischen Abschlag und Grün geht es Schlag auf Schlag. Auch im übertragenen Sinne.

Im Schnitt konnte seit 2007 alle 23 Tage ein Platz eröffnet werden. Der 200. Platz wurde erst im November 2020 eröffnet - mitten in der Pandemie. Seitdem wurden mehr als 50 weitere Plätze mitfinanziert durch Spenden an die entsprechenden Kommunen.

Für das gemeinnützige Ziel, wirtschaftlich schwächer gestellten Kindern und Jugendlichen zu helfen, Spielplätze für die Jüngsten und Bolzplätze für Teenies vor allem in sozial schwächeren Stadtteilen zu schaffen, wurde bisher ein Projektvolumen von insgesamt über zwölf Millionen Euro erfüllt.

Regelrechten Nachwuchsmangel kennt dieser außergewöhnliche Golf-Club kaum. Immer wieder schließen sich ihm jüngere Ex-Profis an, wenn es die Zeit nach der Bundesliga-Karriere zulässt. Rivalitäten bleiben auf dem neuen Rasen außen vor, abgesehen natürlich von Frotzeleien und dem gesunden Ehrgeiz beim Wettspiel auf den Fairways.

Botschaften, die "uns jeder abnimmt"

Der Gedanke, dass "die Fußball-Community" etwas zurückgebe an sozial Schwächere, sei der Ursprung der Gofus-Gründung gewesen, "über alle Mannschaftsgrenzen hinweg", berichtet Dickel. "Oliver Reck, damals noch auf Schalke, war ein Gründungsmitglied. Olaf Thon arbeitete im Verwaltungsrat." Nur zwei Beispiele von vielen. Kurz nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB schlugen alle Teilnehmer eines Gofus-Turniers in Schwarzgelb ab und mit dem Motto: "Getrennt in den Farben. Geeint gegen Gewalt".

Präsident Dickel weiter: "Sport und Bewegung verbindet uns alle. Die Sozialisation von Heranwachsenden in einer Mannschaft, dass Kinder lernen, Verantwortung im Miteinander zu übernehmen - diese Botschaften nimmt uns jeder ab. Das passt zu uns." Und es verbindet Dortmunder und Schalker, Fohlen und Geißböcke, Fußballer und Handballer.