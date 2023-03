Platz 4? Rolfes und Xabi Alonso setzen dem Bayer-Countdown kein Limit

Der Anschluss zu Platz 7? Hergestellt. Der Rückstand auf Rang 6? Auf drei Punkte reduziert. Nach dem 2:1-Sieg gegen Bayern München hat Bayer 04 auf einmal die Qualifikation für die Europa League im Blick. Oder ist sogar noch ein Startplatz in der Champions League drin?

Dass Bayer 04 so stark gegen den deutschen Rekordmeister aufspielen würde, hatte kaum jemand erwartet. Auch Torhüter Lukas Hradecky nicht, der nach der besten Saisonleistung der Werkself erklärte: "Ich war positiv überrascht, dass wir zu so einer Leistung nach einer Europapokalwoche imstande waren. Intensität, Leidenschaft - die haben ich so in diesem Jahr noch nicht gesehen. Auch von den Zuschauern kam Energie ohne Ende. Das ist das Rezept, das man braucht, um gegen die Bayern zu gewinnen."

Die drei Punkte gegen den Titelfavoriten eröffnen der Mannschaft von Xabi Alonso neue Möglichkeiten im Rennen um die europäischen Startplätze. Platz 7, den der Trainer nach der 0:1-Niederlage am 19. Spieltag in Augsburg als Ziel ausgerufen hatte und den momentan der VfL Wolfsburg einnimmt, ist nur noch einen Zähler entfernt. Und damit genauso aus eigener Kraft für die Leverkusener zu erreichen wie Eintracht Frankfurt, das mit drei Punkten Vorsprung auf Rang 6 liegt. Trifft Bayer doch in der ersten Aprilhälfte auf beide Konkurrenten.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie schraubte nun Hradecky das Saisonziel wieder etwas nach oben. Der Torhüter hat mit Blick auf seinen Ex-Klub Frankfurt die Europa League ins Visier genommen. "Hoffentlich kommt diese Länderspielpause nicht zu einem schlechten Zeitpunkt", sagt der finnische Nationalspieler und erklärt zu Platz 6: "Mit dieser Klasse, wenn wir so weitermachen, sollte er realistisch sein."

Der Bayer-Countdown tickt also runter: Auf Rang 8 steht der eigentliche Champions-League-Anwärter aktuell. Platz 7 wurde inzwischen von Rang 6 als machbares Ziel abgelöst. Und dieser soll nicht das Ende der Leverkusener Aufholjagd darstellen.

Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Simon Rolfes

Hält man bei Bayer, dem eigentlichen Champions-League-Anwärter, nach dem jüngsten Aufwärtstrend sogar noch Platz 4 und damit den Einzug in die Königsklasse für möglich? Rolfes vereint dies zumindest nicht und erklärt: "Step by step. Ich habe gesagt, wir wollen an Platz 7 ran. Da sind wir nah dran. Wir sind näher an Platz 6 herangerückt. Darauf liegt erstmal der Fokus. Was dann vielleicht passiert, wird man sehen."

Die Voraussetzung dafür, dass die Aufholjagd erfolgreich weiter geht, kennt Rolfes ganz genau: Es darf keine Selbstzufriedenheit einziehen. "Das ist ein Sieg gegen die Bayern, aber wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und weitermachen", fordert der Ex-Profi.

Um die Hoffnung auf Platz 4 aufrecht zu erhalten. Denn diesen hat auch Trainer Xabi Alonso noch nicht abgeschrieben, wie er durch die Blume recht eindeutig erkennen ließ. So erklärte der Spanier nach dem Sieg gegen seinen Ex-Klub: "Wir müssen weitermachen. Wir sind noch weit weg von der Position, auf die wir wollen, aber wir werden es probieren." Die drei Punkte auf die Eintracht aus Frankfurt und Platz 6 kann er damit nicht gemeint haben…