Platz 4: Megos verpasst in Chamonix das Podium knapp

Nach Silber und Bronze hätte für Alexander Megos beim Lead-Weltcup in Chamonix eigentlich Gold rausspringen sollen. Am Ende wurde er Vierter und legte damit dennoch eine fast perfekte WM-Vorbereitung hin.

In Chamonix knapp am Podium vorbeigeklettert: Alex Megos. IMAGO/Eibner Europa

Natürlich wäre es vermessen gewesen, von Alex Megos nach seinen beiden Podiumsplätzen bei den Weltcups in Innsbruck und Villars nun eine weitere Topplatzierung zu erwarten. Das Teilnehmerfeld ist mittlerweile derartig hochklassig und voller Überraschungen, dass allein schon eine Finalteilnahme der besten Acht als Erfolg verbucht werden kann.

Als Fünftbester zog der 29-jährige Erlanger ins Finale von Chamonix ein - und machte damit den Hattrick in dieser Saison perfekt. Megos selbst hatte sich angesichts der Fülle des Programms und der Vorbereitungen auf die WM in Bern (1. bis 12. August) nur für drei Lead-Weltcups gemeldet.

Mit den drei Finalteilnahmen hatte er sich selbst überrascht, denn zum Abschluss der Boulder-Saison Mitte Juni sprach er noch von einer "bisher eher katastrophalen Saison". Aber Bouldern ist eben nicht Lead - und als einer der besten Felskletterer ist bei Megos der Fokus ohnehin klar verteilt.

Megos kann diesmal keinen Druck aufbauen

In Chamonix veränderte sich allerdings der Ablauf im Vergleich zu den Finals in Innsbruck und Villars. Denn diesmal konnte Megos keine Platz-1-Marke liefern und die Konkurrenten unter Druck setzen: Dies war dem Franzosen Sam Avezou vorbehalten: Der 22-Jährige hatte als Siebter knapp das Finale erreicht und kletterte bis zu Griff 50, Megos ging danach an die Wand und flog bei der Marke 46+ aus der Wand.

Wahrlich keine schlechte Vorstellung, doch ein Podiumsplatz wurde dadurch wenig wahrscheinlich, da mit Dohyun Lee (Südkorea), Stefan Scherz (Österreich) und Colin Duffy (USA) drei echte Spezialisten noch folgen sollten, von den Newcomern Toby Roberts aus Großbritannien und Sorato Anraku aus Japan ganz zu schweigen.

Roberts mit zweitem Gold

Von diesem Quintett schoben sich noch zwei an Megos vorbei - Roberts sollte dabei der einzige sein, der die Route bis zum Top durchsteigen konnte, der erst 16-jährige Anraku schaffte es bis zu Griff 48 auf Platz drei. Für Roberts, den 18-Jährigen aus Surrey, war es die erste Goldmedaille im Lead, doch er hatte in dieser Saison auch schon beim Boulder-Weltcup in Brixen triumphiert.

Und für Anraku, der in seinem ersten Jahr bei den Männern dem Podium immer sehr nahe kam, durfte sich über seine erste Lead-Medaille freuen. Im Bouldern hatte er sich vor einigen Wochen in Innsbruck Gold um den Hals gehängt.

Drei DAV-Athleten im Halbfinale

Aus deutscher Sicht lieferten neben Megos auch die anderen DAV-Athleten ordentlich ab: Sebastian Halenke zog ins Halbfinale ein und wurde letztlich Zehnter. Ebenso im Halbfinale stand Philipp Martin und erreicht in der Endabrechnung Rang 24. Und auch Christoph Hanke legte mit Platz 48 bei 92 Teilnehmern einen guten Auftritt hin.

Yannick Flohé hatte Chamonix nicht auf den Zettel, der 22-jährige Essener nahm nach einer bisher enttäuschenden Lead-Saison bei den Finals in Deutschland teil und wurde in Duisburg deutscher Meister im Bouldern.

Bärenstarke Rückkehr von Jain Kim

Bei den Frauen jubelte in Chamonix ohne die Dominatorin Janja Garnbret die Südkoreanerin Jain Kim. Die 34-Jährige hatte sich 2019 aus dem Weltcup-Zirkus zurückgezogen und kehrte nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2020 Ende 2022 zurück. Nach einem elften Platz in Innsbruck und einem siebten in Villars in diesem Jahr stand Kim ganz oben und konnte ihr Glück kaum fassen.

"Ich hätte niemals erwartet, bei so vielen jungen Kletterinnen nochmal Gold zu holen", sagt Kim im Siegerinterview mit Eurosport. "Ich wollte meine Tochter stolz machen. Wenn ich nach Hause komme, werde ich ihr die Medaille um den Hals hängen."

Auf Platz zwei landete die japanische Newcomerin Nonoha Kume, Dritte wurde Lokalmatadorin Helene Janicot. Die Beste nach dem Halbfinale, die Südkoreanerin Chaehyun Seo, konnte im Finale nicht an ihren starken Auftritt anknüpfen und landete auf dem letzten Platz.

Aus deutscher Sicht verlief der Wettkampf wie folgt: Martina Demmel landete als beste DAV-Kletterin auf Platz 30, Käthe Atkins wurde 41. Hannah Meul wurde nach ihrer freiwilligen Pause von etwas mehr als drei Wochen 43. und Roxana Wienand schloss als 57. ab.

bst

Mehr interessante Beiträge zum Klettersport findet ihr unter www.alpin.de/klettern, zudem fünf aktuelle Trailrunningschuhe der Saison 2023 und zehn Modelle der Saison 2022 im Vergleichstest findet ihr bei unseren Bergsport-Kollegen auf alpin.de.