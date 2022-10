Platz 3 von Mainz "ist nur etwas für Fans und Träumer"

Mainz 05 schnellt durch das 5:0 über den 1. FC Köln in der Tabelle hoch, zumindest für knapp einen Tag. Sportdirektor Martin Schmidt mahnt zur Gelassenheit und adelt Karim Onisiwo sowie die neue Dreierkette.

"Wahnsinn", das war eines der ersten Worte, die Sportdirektor Schmidt in der Mixedzone hervorpresste. "Seit der Neuformierung der Innenverteidigung haben wir in vier Spielen nur ein Gegentor bekommen. In dieser englischen Woche gab es drei Zu-Null-Siege am Stück." Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes und Außenverteidiger Anthony Caci sorgten an der Seite von Innenverteidiger Alexander Hack auch gegen den 1. FC Köln für große Stabilität in der Dreierkette. "Es ist an einer Hand abzuzählen, wann es in den vergangenen vier Spielen mal gebrannt hat", frohlockte Schmidt. Das Trio habe nahezu alles wegverteidigt und zudem noch gute Aktionen in der Spielöffnung gezeigt, was sich gegen Köln in vielen gelungenen Offensivszenen ausdrückte.

Sonderlob für Onisiwo

Der "Gamechanger", so Schmidt, ist die frühe Gelb-Rote Karte für Luca Kilian in der 28. Minute gewesen. Der Ex-Mainzer hätte in beiden Laufduellen mit Karim Onisiwo "besser wegbleiben sollen", fand der 05-Sportdirekor, "das Risiko darfst du nicht eingehen". Der Ex-Mainzer Kilian hatte am 29. Spieltag der Vorsaison Köln zu einem 3:2-Sieg gegen Mainz geschossen, diesmal war er der Auslöser für die hohe Niederlage.

Ein Sonderlob verteilte Schmidt an Onisiwo: "Unglaublich, was Karim abgerissen hat. Er ist für mich der Man of the Match. Mit zwei Assists und einem Tor war er der Spielentscheider." Daneben lobte der FSV-Sportdirektor Jae-Sung Lee "als Balldieb". Der Südkoreaner zeichnete sich im Mittelfeld durch viele Ballgewinne und Umschaltaktionen aus.

Samstagabend sind wir vielleicht schon wieder Achter. Martin Schmidt

Aufgrund des Siegs kletterte Mainz in der Tabelle um von Platz elf auf Platz drei. "Platz drei über Nacht, das ist etwas für die Fans, die Träumer und die Stadt. Sie müssen diese Tabelle irgendwo aufhängen. Für Trainer, Staff und uns in der Klubführung hat es keine Aussage. Samstagabend sind wir vielleicht schon wieder Achter. Wir nehmen und gute Leistung und die drei Siege mit und schauen nicht auf die Tabelle, das ist das Beste", findet Schmidt.