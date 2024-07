"Platz 12 ist kein Ziel": Hohkeppel geht mit viel Selbstbewusstsein ins erste Regionalliga-Jahr

"Gekommen, um zu bleiben", so lautet das typische Motto eines Aufsteigers. Der SV Eintracht Hohkeppel fühlt sich jedoch zu Höherem berufen.

In Hohkeppel heißt das Motto nach dem historischen Sprung in die Regionalliga West: "Gekommen, um zu begeistern." "Wir wollen den attraktivsten Fußball spielen", sagt Präsident Hakan Ekmen (48) über jenen Verein, der 2010 noch in der C-Liga unterwegs war. "Wir haben nicht den langen Anlauf genommen, um jetzt den Abstiegskampf auszurufen. Selbst Platz 12 ist kein Ziel, mit dem ich mich identifizieren kann." Grundsätzlich wolle man "jedes Spiel gewinnen. Wir fühlen uns nie als Außenseiter. Auch nicht, wenn der Gegner MSV Duisburg heißt."

Trainer Mutlu Demir (50) bläst ins gleiche Horn: "Wir wollen die Liga bereichern und streben den maximalen Erfolg an." Der Offensivgeist sei "tief in unserer DNA verankert. Wir spielen immer auf Sieg." Das ist auch der Grund, warum Ekmen die Partien seiner Elf stets auf Höhe des gegnerischen Strafraums verfolgt: "Wir wollen den Ball fernhalten von unserem eigenen Tor." Als Vorbild dient der dominante Spielstil der niederländischen Nationalmannschaft um Johan Cruyff in den 70er-Jahren ("Totaler Fußball"), der als Gegenentwurf zum italienischen Catenaccio gilt.

Viel Regionalliga-Erfahrung

Das Selbstvertrauen des Aufsteigers aus dem 500-Seelen-Dorf Hohkeppel kommt nicht von ungefähr, schließlich bringen viele Akteure Regionalliga-Erfahrung mit. Etwa Dino Bisanovic (34), der schon 271 Partien auf diesem Niveau bestritten hat. Hinzu kommen Ex-Profis wie Nils Teixeira; der 33-Jährige hat insgesamt 110 Zweitliga-Einsätze für den FSV Frankfurt, Dresden und Bielefeld vorzuweisen. Nach dem souveränen Aufstieg im zweiten Mittelrheinliga-Jahr (nur drei Niederlagen) ist das Meisterteam im Kern zusammengeblieben und wurde weiter verstärkt - nicht zuletzt mit Regisseur Kevin Rodrigues-Pires (32/Fortuna Köln). Auch in puncto Etat muss sich Hohkeppel nicht verstecken, auch wenn Ekmen betont: "Er ist nur halb so hoch wie alle behaupten. Am Ende liegen wir irgendwo im Mittelfeld."

Der Hoffenheim-artige Aufstieg des Vereins aus dem Oberbergischen Kreis ist unweigerlich mit ihm verbunden. Denn als ehemaliger CEO einer weltweit agierenden Unternehmensberatung ist Ekmen auch in finanzieller Hinsicht der Architekt des Erfolgs. Gemeinsam mit Sportdirektor Kevin Theisen hält er die Zügel in der Hand. "Ohne Hakan stünde der Verein nicht da, wo er heute steht", betont Teixeira. "Er investiert aber nicht nur Geld in diesen Klub, sondern auch ganz viel Herzblut. Es gibt Präsidenten, die man nur einmal im Jahr auf der Weihnachtsfeier sieht. Aber Hakan ist omnipräsent."

Wer bei uns den Schiedsrichter anpöbelt, fliegt raus. Präsident Hakan Ekmen

Man könnte es auch "Heimatliebe" nennen, denn der gebürtige Hohkeppeler hält seinem Klub seit 44 Jahren die Treue: "Ich habe über 1.000 Spiele für diesen Verein absolviert und 2016 den Aufstieg in die Bezirksliga miterlebt. Übrigens ohne jemals eine Gelbe Karte kassiert zu haben." Kein Zufall, denn Respekt und Fairness werden bei Ekmen großgeschrieben: "Wer bei uns den Schiedsrichter anpöbelt, fliegt raus." Es sind nicht die einzigen Tugenden, die der Vorsitzende vorlebt: "Ich stamme aus ärmlichen Verhältnissen und diese Zeit hat mich Demut gelehrt. Das ist der Grund, warum ich bis heute nur eine Mahlzeit pro Tag zu mir nehme."

Mit Demut, aber ohne Angst startet man nun ins Abenteuer Regionalliga. Ein Abenteuer, das nur Auswärtsspiele bereithält. Denn da man selbst kein Regionalliga-taugliches Stadion besitzt, müssen Heimpartien in der 85 Kilometer entfernten Westkampfbahn des Ligarivalen 1. FC Düren ausgetragen werden. "Wir sind dankbar für diese Möglichkeit und sehen das keineswegs als Handicap", sagt Demir.

Konkrete Pläne beim Stadion

Geht es nach Ekmen, muss Hohkeppel in der Saison 2025/26 nicht mehr ausweichen. Denn der heimische Kunstrasenplatz soll in ein Stadion mit mindestens 2500 Plätzen und separatem Gästebereich umgewandelt werden, für schätzungsweise 1,75 Millionen Euro: "Wir hoffen dabei auf die Unterstützung der Gemeinde, denn am Ende ist Regionalliga-Fußball in Hohkeppel ja auch eine tolle Werbung für Lindlar."

Nicht nur das Aushängeschild des Vereins ist auf dem Vormarsch: In der Vorsaison feierten auch die zweite und dritte Mannschaft sowie die Damen den Aufstieg. Nun wird die Nachwuchsarbeit angekurbelt. Bislang gab es nur Spielgemeinschaften, doch das Projekt "Jugend 28" soll die jetzt eigenständigen A-, B- und C-Junioren-Teams binnen vier Jahre in die Mittelrheinliga hieven. Mit attraktivem Fußball, versteht sich.