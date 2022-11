Plattenhardts schlechtes Bayern-Omen - und genervte Gladbacher: Das bringt der 13. Spieltag

Wegweisendes, ein spannendes Duell zweier entgegensätzlich gestarteter Aufsteiger, Berliner Tüftelarbeit: Der 13. Bundesliga-Spieltag steht ins Haus und hat einiges im Gepäck. Etwa auch Stimmung im Ruhrpott.

Ein klein wenig verhext vs. ein klein wenig Zuversicht

Als ein klein wenig verhext kommt der Gladbacher Fußball dieser Tage daher. Drei Pflichtspielniederlagen am Stück - darunter das Pokal-Aus gegen Zweiligist Darmstadt - spricht ebenso Bände wie der Fakt, dass das Team von Trainer Daniel Farke in der Liga zuletzt Anfang Oktober gewonnen und stolze 16 Gegentreffer aus sechs Pflichtspielen geschluckt hat. "Wir befinden uns in einer Phase, die nervt", meint der VfL-Coach passenderweise - und muss sein personell geplagtes Team nun auf das Heimspiel gegen Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr) einstellen. Kein leichtes Unterfangen, hat der VfB unter Interimstrainer Michael Wimmer zuletzt Widerstände überwunden und sich ein klein wenig aus dem Keller gearbeitet. Doch, so Wimmer: "Nicht alles war gut, das wissen die Jungs auch."

Ruhrpott der Gegensätze

Wenn am Samstag (15.30 Uhr) der Signal-Iduna-Park seine Tore öffnet, dann schreiten die Fanscharen mit unterschiedlichen Gedanken Richtung Stadion. Auf der einen Seite die Schwarz-Gelben von Borussia Dortmund, ausgestattet mit dem Wissen des Champions-League-Achtelfinals und dem Anschluss an die Bundesliga-Spitze im Gepäck, andererseits die Gäste von der Castroper Straße. Mit mageren sieben Punkten steckt der VfL Bochum weiterhin tief im Keller, will mit Arbeit, Leidenschaft und Wille aber nichts unversucht lassen beim BVB. Trainer Thomas Letsch hat sich zuletzt genervt gezeigt über "zwei Gesichter" - und eben das Auswärtsdilemma.

Geschärfte Wolfszähne

Der VfL Wolfsburg gräbt sich seit Wochen unter Niko Kovac ins Bundesliga-Mittelfeld und kann nun mit einem Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 sogar ein klein wenig den Anschluss an die internationalen Ränge herstellen. Kurzum: Unter dem im Sommer gekommenen Trainer haben die Wölfe die Kurve gekriegt. "Wir treten jetzt ganz anders auf", findet auch Leitwolf Maximilian Arnold. Die Nullfünfer möchten sich derweil vor heimischer Kulisse für das jüngste 2:6 in München rehabilitieren - und allgemein die bisher erfolgreiche Arbeit von Coach Bo Svensson fortführen sowie die steigende Erwartungshaltung im Umfeld ausklammern.

Nachbarduell mit TSG-Negativstatistik

Eine hohe Erwartungshaltung liegt auch dem Leipziger Fußball zu Grunde. Unter dem seit geraumer Zeit installierten Marco Rose läuft es aber wieder: Das Achtelfinale in der Königsklasse ist erreicht, fünf Bundesliga-Partien ohne Niederlage (drei Siege, zwei Remis) haben den RB-Express zudem wieder auf die Gleise Richtung obere Gefilde verfrachtet. Nun wartet das Gastspiel in Sinsheim auf die Sachsen, was statistisch gesehen ein gutes Zeichen ist. Denn: Hoffenheim, in der aktuellen Tabelle nur einen Punkt hinter RBL, ist in vier der jüngsten fünf Duelle mit Leipzig torlos geblieben. TSG-Coach André Breitenreiter hat zudem noch nie gegen RB gewonnen (sieben Versuche).

Keine Party, weil Pflichtprogramm

Die Frankfurter Eintracht hat einen waschechten Coup erreicht und am Dienstag bei Sporting das Achtelfinalticket gelöst - nach Rückstand. Doch an viel Feierei ist nicht zu denken, das hat Trainer Oliver Glasner direkt unterstrichen: "Wir ziehen das jetzt durch" - bis zur WM-Pause. Aufgabe eins: das Auswärtsspiel in Augsburg, wo der bereits bei 39 Gelben Karten stehende FCA (Negativrekord nach zwölf Bundesliga-Runden) nach einer guten Phase seit vier Ligaspielen nicht mehr gewonnen hat.

Plattenhardts negative Bayern-Bilanz

Den Samstagnachmittag rundet das Gastspiel des Meisters in der Hauptstadt ab. Klar, dass die Herthaner trotz ordentlicher Heimbilanz (erst eine Niederlage) als klarer Außenseiter ins Rennen gehen - zumal sich der FC Bayern nach zwischenzeitlichem Hänger wieder gefunden hat, Tore am Fließband schießt, mit Choupo-Moting im Sturmzentrum eine Entdeckung gemacht und zudem die Champions-League-Vorrunde perfekt abgeschlossen hat. Interessant: Berlins Plattenhardt hat noch keines seiner 14 (!) Duelle mit dem FCB gewonnen (vier Remis, zehn Niederlagen). Und: Hertha hat die jüngsten fünf Vergleiche mit dem Rekordmeister allesamt bei 4:18 Toren verloren.

Schalke-Schreck Füllkrug

Der Samstagabend (18.30 Uhr) steht ganz im Zeichen der beiden Bundesliga-Rückkehrer aus Bremen und Schalke - und natürlich im Zeichen der Gegensätze. Während die Grün-Weißen mit 18 Punkten richtig gut dastehen, ist S04 (erst sechs Zähler) inzwischen auf den letzten Rang abgerutscht. Das jüngste 0:2 gegen Freiburg ist bereits die siebte Pflichtspielniederlage am Stück gewesen - bei 20 Gegentoren. "Der Weg wird nicht einfach", weiß auch der erst kürzlich installierte Hoffnungsträger Thomas Reis. Dazu kommt noch, dass Bremens möglicher WM-Fahrer Füllkrug bei jeder seiner letzten vier Partien gegen Gelsenkirchen getroffen hat.

Leverkusens Elfmeter-Horror

Wer hätte damit gerechnet? Beim Duell zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr) stehen sich der Tabellenführer und der Relegationsplatzinhaber gegenüber. Während die Eisernen mit dieser Momentaufnahme ihren seit Jahren starken Werdegang auf ein weiteres Level anheben, kam die Werkself auch unter dem neuen Trainer Xabi Alonso noch immer nicht in die Spur. Mit dem beängstigenden Minimalismus überwintert Bayer 04 immerhin in der Europa League. Dabei hilft dem Team auch eines nicht: Vier Elfer hat Leverkusen in der Bundesliga in Serie vergeben - alle in diesem Kalenderjahr. Nur eine Mannschaft hat in der Geschichte in einem Kalenderjahr so viele Elfmeter zugesprochen bekommen und alle vergeben: Dortmund 1964.

Kölns schwierige Reise in den Breisgau

Den 13. Spieltag rund macht am Sonntag (17.30 Uhr) noch das Spiel der beiden Europa-Vertreter Freiburg und Köln - wo für beide einiges zu erreichen ist. Der Klub aus dem Breisgau kann mit einem Heimsieg ganz oben dranbleiben, der "Effzeh" sich weiter annähern. Statistisch gesehen geht der Sport-Club als Favorit ins Rennen: Freiburg hat nur eines der vergangenen zwölf Heimspiele gegen Köln verloren (sieben Siege, vier Remis). Trainer Christian Streich hat allein schon achtmal gegen die Domstädter gejubelt.