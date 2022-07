Plattenhardt löst Boyata als Kapitän ab: Das steckt dahinter

Hertha BSC geht mit Marvin Plattenhardt (30) als neuem Kapitän in die anstehende Saison. Dedryck Boyata (31) muss nach zwei Jahren im Amt die Binde abgeben.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Boyata hatte das Amt im September 2020 als Nachfolger von Vedad Ibisevic übernommen. Der belgische Nationalspieler war ein eher stiller Kapitän - und ist jetzt aus zwei Gründen die Binde wieder los. Erstens: Sein Verbleib bei Hertha gilt als ungewiss. Innenverteidiger-Neuzugang Filip Uremovic wurde mit einer Stammplatz-Perspektive aus Kasan geholt. Boyata ist ein Wechselkandidat. Das Risiko, mit einem Spielführer in die ersten Pflichtspiele zu gehen, der in drei oder vier Wochen womöglich von Bord geht, wollte Hertha-Coach Sandro Schwarz nicht eingehen.

Der zweite Grund: Bei Hertha ging in den vergangenen Jahren auch teamintern einiges schief - Boyata als Kapitän griff nach dem Geschmack der Bosse zu selten als Korrektiv ein. Der Anführer im zurückliegenden Abstiegskampf war Kevin-Prince Boateng (35). Problem: Er wird auch in der neuen Saison nicht regelmäßig zum Einsatz kommen.

Eine Riesenehre, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen. Marvin Plattenhardt

Bei der Suche nach dem neuen Kapitän beschäftigte sich Schwarz nach kicker-Informationen mit Marvin Plattenhardt und Winter-Zugang Marc Oliver Kempf, der bereits beim VfB Stuttgart ein Jahr Kapitän war. Schwarz entschied sich für Plattenhardt, der im Schlussviertel der Vorsaison entscheidenden Anteil am Klassenerhalt hatte, von Schwarz als Führungsspieler eingeplant ist, nach acht Jahren bei Hertha eine große Loyalität zum Klub hat und in Kürze in die Gespräche über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages einsteigen wird.

"Es ist eine Riesenehre, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen", sagte Plattenhardt in einem vom Klub am Freitagnachmittag veröffentlichten Video. "Und ich habe mit Prince eine große und tolle Unterstützung." Routinier Boateng, in der Kabine und auf dem Platz ohnehin der einflussreichste Spieler, ist künftig Vize und wird Plattenhardt helfen, wo er kann. Klar ist: Mit der Binde am Arm soll der eher ruhige Plattenhardt künftig mehr aus sich herauskommen.