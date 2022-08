Plattenhardt: "Eine neue Rolle, in die ich hineinwachsen muss"

Marvin Plattenhardt wird Hertha BSC erstmals als Kapitän in ein Stadtderby führen. Die Niederlagen gegen die Eisernen in jüngster Vergangenheit hat er abgehakt.

Eine schriftlich ausgearbeitete Ansprache will Marvin Plattenhardt vor seinem ersten Derby als Kapitän von Hertha BSC nicht halten. Dass der linke Verteidiger vor dem Stadtduell beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein paar Worte an seine Teamkollegen richten wird, deutete er am Mittwoch an. "Wenn dann der Zeitpunkt kommt, werde ich auch einige Sachen sagen."

Plattenhardt vor dem Stadtderby: "Jeder ist heiß"

Klar ist für den 30-Jährigen zudem, dass für sein Team zum Ligastart ein besonderes Spiel wartet. "Die Vorfreude auf dieses Derby ist groß. Jeder hier ist heiß", sagte der Hertha-Kapitän im Rahmen einer Medienrunde nach dem Training am Vormittag, "unser Ziel ist es, drei Punkte mitzunehmen." Ein Sieg wäre für Hertha insofern sehr wichtig, weil der Einstieg in die Saison mit dem Aus im DFB-Pokal in Braunschweig missglückt ist. Und weil der Klub aus dem Berliner Stadtteil Westend die letzten drei Duelle mit dem Klub aus dem Berliner Stadtteil Köpenick allesamt verloren hat (0:2, 2:3, 1:4).

Für Plattenhardt sind die Derbys der jüngsten Vergangenheit indes abgehakt. "Klar fühlt es sich nicht gut an, wenn man die letzten Spiele verloren hat", sagte der ehemalige Nationalspieler (7 Länderspiele), "aber am Wochenende können wir alles ändern." Grundsätzlich blickt der neue Hertha-Kapitän der Saison zuversichtlich entgegen, weil: "Wir haben die letzten Wochen hart gearbeitet, egal ob es hier auf dem Trainingsplatz war oder im Trainingslager. Wir haben auch als Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht, wir haben eine bessere Stimmung auf dem Platz und einige Sachen dazu gelernt."

Plattenhardt selbst will kraft seines neuen Amtes vorangehen und neben seinem Stellvertreter Kevin-Prince Boateng eine Führungsrolle übernehmen. "Es ist eine Ehre, in dieser Saison als Kapitän auftreten zu dürfen", sagte er, "ich versuche natürlich, die Rolle auf und neben dem Platz umzusetzen." Dass er, der bisher nicht als Lautsprecher bekannt war, als Kapitän noch lernfähig ist, räumt Plattenhardt ein. "Es ist jetzt auch eine neue Aufgabe für mich, eine neue Rolle, in die ich hineinwachsen muss. Aber ich habe mit Prince einen starken Partner an der Seite, der sich sehr gut auskennt und schon einiges mitgemacht hat."

Deswegen glaubt der neue Kapitän auch, dass er und seine Kollegen das Pokal-Aus in Braunschweig wegstecken und am Samstag bei Union erfolgreich sein können. Dass ein Derby nicht nur die Massen in Berlin elektrisiert, sondern auch besonderen Druck erzeugen könnte, bestreitet Plattenhardt. "Dass es einen anderen Druck auf uns ausübt, das empfinde ich nicht so", stellte er klar, "was die letzten Spiele angeht: Das ist Vergangenheit." Die Zukunft soll am Samstag mit dem Derby beginnen. "Von daher freuen wir uns drauf", betonte Plattenhardt.