Planstelle besetzt: Rother unterschreibt in Essen

Aufsteiger Rot-Weiss Essen bastelt weiter am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Von Zweitligist Rostock kommt Björn Rother an die Hafenstraße, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschreibt.

Rot-Weiss Essen ist auf der Suche nach einem Sechser in Rostock fündig geworden. Björn Rother kommt ablösefrei von der Kogge zum Drittliga-Aufsteiger. "Mit Björn Rother bekommen wir den Spielertypen, nach dem wir gezielt gesucht haben und den wir so bislang noch nicht im Kader haben. Mit seinen 25 Jahren hat er seine Qualität schon in zahlreichen Zweit- und Drittligaspielen unter Beweis gestellt", freut sich Sportdirektor Jörn Nowak über die Verpflichtung.

Essens neuer Cheftrainer Christoph Dabrowski weiß die Qualitäten seines Neuzugangs zu schätzen: "Björn Rother ist ein sehr zweikampstarker Sechser, der vorwegmarschiert und keine Angst hat, dem Gegner auch mal weh zu tun. Zudem verfügt er über große Mentalität und Laufstärke und hält damit seinen Mitspielern immer wieder den Rücken frei. Er wird unserem Spiel sehr gut tun."

Wollte weiter für einen Traditionsverein spielen

Ausgebildet wurde Rother in der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen. Über Werder Bremen und den 1. FC Magdeburg zog es den 25-Jährigen zu Hansa Rostock, wo er als Stammspieler den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Nach seinem Vertragsende in der Hansestadt wollte er "unbedingt weiter für einen Traditionsverein spielen und freue mich daher sehr, dass ich jetzt bei RWE bin."

Zusammen mit den Essenern verfolgt der Mittelfeldspieler ambitionierte Ziele: "In der 3. Liga habe ich schon einige Spiele absolviert und weiß deshalb, worauf es in dieser Liga ankommt. Ich bin davon überzeugt, dass ich diesem großen Verein weiterhelfen kann und werde alles raushauen, um Rot-Weiss Essen im Profifußball zu etablieren." Rother bringt die Erfahrung aus 130 Drittliga- und 40 Zweitligaspielen mit in den Ruhrpott.