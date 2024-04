Planänderung: Hegering hängt doch noch ein Jahr als Spielerin dran

Eigentlich sollte Marina Hegering zur kommenden Saison in den Trainerstab des VfL Wolfsburg wechseln. Doch die Pläne der 33-Jährigen haben sich geändert.

Marina Hegering hängt ihre Fußballschuhe nach dieser Spielzeit doch noch nicht an den Nagel. Stattdessen verlängerte die Defensivspezialistin ihren Vertrag als Spielerin des VfL Wolfsburg um ein Jahr. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der ursprüngliche Kontrakt der 36-maligen deutschen Nationalspielerin sah vor, dass sie zur kommenden Saison vom Spielfeld in den Trainerstab des VfL wechselt.

"Ich habe nach wie vor großen Spaß am Fußballspielen und daran, auf dem Trainingsplatz zu stehen. Deshalb kam bei mir der Wunsch auf, eine weitere Saison auf dem Platz zu bestreiten", erklärte die 33-Jährige. "Ich bin sehr froh darüber, dass der Verein mir dazu ein positives Feedback gegeben hat. Mir ist wichtig, meine Erfahrung an andere weiterzugeben. Gleichzeitig nehme ich alles, was kommt, auch selbst als Erfahrungsschatz für die Zukunft mit."

Hegering, in deren Vita 196 Bundesliga-Spiele stehen, war im Sommer 2022 nach zwei Jahren beim FC Bayern München zu den Wölfinnen gekommen. Für die Grün-Weißen hat die Abwehrspielerin bislang 26 Partien in der Bundesliga sowie vier im DFB-Pokal und sieben in der Champions League bestritten. 2023 gewann sie mit den Wölfinnen den DFB-Pokal.

Vorbildrolle für die jüngeren Spielerinnen

Diese freuen sich "sehr darüber, dass Marina in der kommenden Saison weiter als Spielerin für den VfL im Einsatz ist", sagte stellvertretend Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann und erklärte: "Marina hat als international erfahrene und verlässliche Defensivspielerin eine große Präsenz auf dem Platz. Sie ist eine absolute Führungspersönlichkeit, die mit ihrer professionellen Einstellung insbesondere für die jüngeren Spielerinnen in unserem Kader eine Vorbildrolle einnimmt."

Aktuell muss Hegering allerdings aufgrund eines Muskelfaserrisses in der linken Wade pausieren und fehlt somit auch der Nationalmannschaft. Das Team von Horst Hrubesch spielt im Rahmen der EM-Qualifikation an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) in Linz gegen Österreich sowie am Dienstag (18.10 Uhr) in Aachen gegen Island.