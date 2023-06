Plan für Fußballer steht fest

Wer? Wann? Gegen wen? Solche Fragen stellen sich neugierige Fußball-Fans, bevor die Bundesliga wieder losgeht. Am Freitag konnten sie die Fragen klären. Denn die Deutsche Fußball Liga veröffentlichte die Spielpläne für den Kampf um den Meistertitel.

Das erste Spiel der neuen Fußball-Saison findet am 18. August statt. Dann wird der aktuelle Meister FC Bayern gegen den Verein Werder Bremen antreten. Am dritten August-Wochenende spielt außerdem Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Die Dortmunder wurden in der vergangenen Saison Zweite.

Die Bayern treffen im November auf Dortmund. Am letzten Spieltag tritt Bayern dann auswärts in Hoffenheim an. Dortmund darf im eigenen Stadion am letzten Spieltag gegen Darmstadt spielen.

Schon drei Wochen vorher beginnt diesmal die zweite Bundesliga. Am 28. Juli spielt der Hamburger SV gegen das Team des FC Schalke. Schalke war am Ende der vergangenen Saison aus der ersten Bundesliga abgestiegen.