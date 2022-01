Plan aufgegangen: Ex-Freiburger Kwon wechselt zu Militärklub

Chang-Hoon Kwon (27) verließ den SC Freiburg im Sommer nicht etwa aus sportlichen Gründen. Er hatte einen Plan, um Profikarriere und Militärdienst zu vereinen. Der geht nun auf.

Fühlt sich ein Spieler bei einem Verein wohl und möchte der Verein auch mit dem Spieler weiterarbeiten, ist die Folge meist klar: Der Vertrag wird verlängert, wenn er sonst auslaufen würde. Bei Chang-Hoon Kwon und dem SC Freiburg lief es im vergangenen Sommer aber anders.

Die Breisgauer ließen den Südkoreaner schweren Herzens ziehen. "Das tut weh", sagte Trainer Christian Streich seinerzeit. Kwon verließ den Sport-Club, weil sein Militärdienst in der Heimat fällig wurde. Der attraktivste Weg für südkoreanische Fußballprofis in diesem Fall: Wehrpflicht und Leistungssport verbinden.

Möglich ist das nur bei einem Klub, genauer gesagt einem Militärklub. Gimcheon Sangmu stieg nach dem Zwangsabstieg vor Kurzem wieder in die 1. Liga auf, sein Kader besteht zu einhundert Prozent aus Leihspielern. Zwischen 300 und 400 Euro Gehalt verdienen Profis, die normalerweise Abertausende oder Millionen gewöhnt sind, während ihrer Zeit bei Sangmu.

Die Regularien machten einen Umweg nötig

Dort lassen sich Wehrdienst und professioneller Fußball parallel absolvieren, rund anderthalb Jahre dauert die Ausbildung. Damit Kwon aber von Gimcheon verpflichtet werden konnte, musste er gemäß Regularien zunächst ein halbes Jahr in einer koreanischen Profiliga gespielt haben. Also entwickelte Kwon einen so erlaubten wie sauberen Plan (der kicker berichtete).

Er verbrachte die zweite Saisonhälfte des Kalenderjahres 2021 in Suwon bei den Blue Wings, schoss ein Tor in elf Einsätzen. Zur neuen Spielzeit 2022 wollte er dann zu dem Militärklub wechseln, der bis dahin im Idealfall wiederaufgestiegen sein sollte.

Zunächst glückte Gimcheon nach einem Stotterstart doch noch der direkte Aufstieg, nun ist klar: Teil zwei des Plans geht ebenfalls auf. Ende Dezember gab Gimcheon die Zugänge bekannt, die einen Leihvertrag bis Ende Juni 2023 erhalten. Ji-Hyeon Kim (25, Ulsan Hyundai), Yoon-Sung Kang (24, Jeju United), Yeong-Jae Lee (27, Suwon FC) - und eben Kwon. Mit Ablauf der Militärzeit wird der offensive Mittelfeldmann 29 Jahre alt sein. Sollte er in der K League 1 bis dahin für Furore sorgen, stünde einer Rückkehr nach Europa also nichts im Wege.