Plachta eiskalt: Mannheim schlägt Ingolstadt im Penaltyschießen

5:43Die Adler Mannheim haben ihre Niederlagen-Serie gestoppt. In einem engen Spiel, das sowohl in 60 regulären als auch in 5 Minuten Overtime keinen Sieger hervorbrachte, schlugen die Mannheimer den ERC Ingolstadt im Penaltyschießen mit 3:2. Matthias Plachta beförderte den entscheidenden Schuss in die Maschen.