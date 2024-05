Pizarro und Zé Roberto spielen bei der "Infinity League"

Ende Mai startet DAZN mit der "Infinity League" ein innovatives Indoor-Fußball-Event, das "die Fußballwelt revolutionieren" soll. Nun sind erste teilnehmende Spieler bekannt - und Tickets kann man auch schon erwerben.

Der Startschuss für die "Infinity League" fällt am 26. Mai 2024 und hat mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zwei Giganten am Start, mit "Delay Sports Berlin" ist zudem der reichweitenstärkste Amateurverein Deutschlands als Wild-Card-Team dabei.

Als namhafte Partner sicherte sich DAZN neben dem kicker als reichweitenstärkstem Sport-Publisher auch die Unterstützung des Majorlabels Warner Music Central Europe und des Musikverlags Warner Chappell Music Germany.

Inzwischen ist auch bekannt, dass Claudio Pizarro und Zé Roberto im BMW-Park in München am Start sein werden. Beide Spieler sind hoch dekoriert und haben im Laufe ihrer langen und erfolgreichen Karrieren große Erfolge und tiefe Spuren in der Bundesliga hinterlassen. Pizarro ist sechsmaliger Deutscher Meister, Champions-League-Sieger und der internationale Spieler mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga überhaupt (490 BL-Einsätze). Zé Roberto wiederum war viermal Deutscher Meister, gewann die Champions League ebenfalls und glänzte bis ins hohe Fußballeralter mit seiner Spielintelligenz und Technik im Mittelfeld.

Wer Interesse hat, sich die Kombination aus hoher fußballerischer Qualität und neuesten Innovationen aus dem Entertainment-Bereich am 26. Mai vor Ort anzuschauen, der hat nun die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern. Ab sofort können Karten für die Infinity League über das Portal München Ticket erworben werden. Ticketpreise starten ab 10 Euro. Weitere Infos rund um das Turnier gibt es auch unter infinityleague.de.

Nachwuchs, Legenden und Content Creators

Das Format sei "ebenso innovativ wie divers", denn: Es werden gemischte Teams gegeneinander antreten, bestehend aus Legenden, Nachwuchsspielerinnen und -spielern sowie ambitionierten, mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content Creators.

Jeder teilnehmende Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten (zwei Halbzeiten à zehn Minuten). Es wird eine Gruppenphase im System Jeder-gegen-jeden mit anschließenden Platzierungsspielen geben. In jedem Match treffen jeweils die Frauen und die Männer der jeweiligen Klubs eine Halbzeit aufeinander. Das zunächst auf einen Tag angelegte Hallenturnier soll auch mit Gamification-Elementen aufgelockert werden.

Für die musikalische Unterhaltung wurde mit RIN einer der größten deutschen Künstler als erster hochkarätiger Live Music Act angekündigt.

Das gesamte Event wird von DAZN kostenlos übertragen - via DAZN-App oder über die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 im Free-TV.