Pizarro über Ex-Mitspieler Kroos: "Er wird bei der EM den Unterschied machen"

Zwei Jahre lang spielten Claudio Pizarro und Toni Kroos gemeinsam beim FC Bayern. Während der 45-jährige Peruaner bereits seit einigen Jahr in Fußballrente ist, wird auch Toni Kroos nach der Europameisterschaft seine aktive Karriere beenden.

Toni Kroos und Claudio Pizarro trugen zwei Jahre lang das Trikot des FC Bayern, feierten 2013 gar das Triple. 2014 dann trennten sich die Wege der beiden. Mittelfeld-Ass Kroos wechselte zu Real Madrid. Dort gewann er viermal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft sowie die Super Copa und einmal die Copa del Rey. Vergangenes Wochenende verabschiedete sich Kroos bei seinem letzten Spiel im Santiago Bernabeu von den spanischen Fans. Zuhause verfolgt hat das Ex-Mitspieler Pizarro. Auch lange nach ihrer gemeinsamen aktiven Zeit schätzen und respektieren sich die Spieler.

"Er ist ein geiler Typ, ein wunderbarer Fußballspieler. Ich wünsche ihm alles Gute", sagt Pizarro am Rande der DAZN Infinity League in München. In Spanien ist Kroos' Karriere bereits passé, das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund findet in London statt. Zuhause in Deutschland hat er mit der Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Europameisterschaft noch einen weiteren Titeltraum, den sich der Weltmeister von 2014 erfüllen möchte.

Pizarro ist sich sicher, dass Kroos nach seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft dem Team entscheidend helfen kann. "Er wird den Unterschied machen. Die Mischung in der Mannschaft ist sehr wichtig. Neben jungen Spielern braucht es einen Toni Kroos", sagt Pizarro.

Ob Pizarro recht behält, gilt es ab dem 14. Juni herauszufinden. Da startet die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München.