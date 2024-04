Piwernetz geht den Schweinfurter Weg mit

Nils Piwernetz hat beim 1. FC Schweinfurt 05 verlängert. Der beim 1. FC Nürnberg ausgebildete Linksverteidiger, der für die deutsche U 18 auch drei Länderspiele absolviert hat, kam vor Saisonbeginn vom TSV Aubstadt und absolvierte bislang 16 Regionalliga-Partien für die Schnüdel. Der 24-Jährige gab in einer Meldung zu verstehen, dass er sich in einer Führungsrolle sieht: "Ich freue mich in der nächsten Saison voranzugehen und den jungen Spielern mit meiner Erfahrung zu helfen. Noch mehr freue ich mich darauf, zusammen mit den Verantwortlichen, den Fans und der Mannschaft zu zeigen, dass wir diese Saison keinesfalls überperformt haben und der Verein mit all seiner Tradition und tollen Infrastruktur Ambitionen und Potenziale hat." Der Sportliche Leiter Andreas Brendler betont in puncto Piwernetz: "Er bringt technisch und taktisch extrem viel mit und ist eine absolute Bereicherung für uns. Noch wichtiger ist, dass er ein absolut feiner Charakter und Typ ist."