Picketts später Pass bezwingt die Titans - Schreckmoment nach Burks-Sturz

#70: NFL Preview Week 9 - Frankfurt, die NFL kommt!

Es ist wieder soweit! Die NFL gastiert in Deutschland - und serviert den hiesigen Football-Fans einen Leckerbissen. Die Kansas City Chiefs und Miami Dolphins kreuzen die Klingen im Spitzenspiel von Woche 9. Können die Dolphins mit Head Coach Mike McDaniel endlich einen „Großen“ schlagen? Ist Patrick Mahomes wieder gesund und hat sich von dem Turnover-Festival gegen die Denver Broncos erholt? Darüber hinaus blicken Kucze, Detti, Jan und Michael auf weitere Knaller-Duelle des Wochenendes: die Seahawks zu Gast in Baltimore sowie die wiedererstarkten Cincinnati Bengals zuhause gegen die Buffalo Bills. Die Jungs diskutieren eine Frage aus der Community, die sich mit den Machtverhältnissen in der NFC West beschäftigt, und nennen euch ihre „Upset-Picks“ der Woche. Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 9. November. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire