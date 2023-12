Patriots senden Lebenszeichen - Steelers setzen nächstes Heimspiel in den Sand

Erneut haben die Pittsburgh Steelers ein Spiel vor eigenen Fans gegen ein Team mit klar negativer Bilanz verloren und damit ihre gute Ausgangsposition im Kampf um den Playoff-Einzug verspielt.

Schweigen auf den Rängen: Die New England Patriots um Running Back Ezekiel Elliott (15) feiern den Sieg in Pittsburgh. Icon Sportswire via Getty Images

Damit hatte man in Pittsburgh wohl kaum gerechnet: Die Steelers haben beide Heimspiele gegen die Kellerkinder Arizona Cardinals (10:24) und nun auch New England Patriots verloren und drohen nach ihrem guten Start in diese Saison die Playoff-Plätze aus den Augen zu verlieren. Nach der 18:21-Enttäuschung gegen zuletzt so harmlose Patriots (3-10) rutschte das Team auf eine Bilanz von 7-6 ab.

Zappe gewinnt Backup-Duell mit Trubisky

Für die Gäste endete indes eine Niederlagen-Serie (5) unter anderem dank Quarterback Bailey Zappe. Der Backup von Mac Jones warf schon vor der Halbzeitpause drei Touchdown-Pässe und legte den Grundstein für den Auswärtssieg des Teams von Head Coach Bill Belichick im Duell der beiden NFL-Rekordchampions (je 6). Zappe kam insgesamt auf 240 Yards Raumgewinn durch die Luft (18 von 29, eine Interception) und stellte damit sein Gegenüber Mitch Trubisky(22/35, 190 Yards, 1 TD/1 INT - dazu ein TD-Run) - ebenfalls Backup - klar in den Schatten. Der ehemalige Steelers-Receiver JuJu Smith-Schuster zeigte mit 90 Yards bei vier gefangenen Pässen eine starke Leistung, Ezekiel Elliot trumpfte mit 22 Läufen für 68 Yards sowie sieben gefangenen Würfen (72 Yards, ein TD) mächtig auf.

Jetzt kommen die dicken Brocken - Belichick nun Zweiter

Ihren zwischenzeitlichen 21:3-Vorsprung retteten die Patriots nach der Pause ins Spiel und verbuchten einen Sieg für die Moral. Für die Steelers wird es von der Papierform her nun deutlich schwerer: Mit den Indianapolis Colts, den Cincinnati Bengals, den Seattle Seahawks und den Baltimore Ravens kommen in den verbleibenden vier Spielen nur Teams mit Playoff-Ambitionen auf Pittsburgh zu.

Ob der ewige Belichick in New England durch diesen Sieg aus der Schusslinie ist, bleibt abzuwarten. In seinen 507. Spiel als Head Coach in der NFL - damit ist der 71-Jährige mit den sechs Titelgewinnen nun Zweiter hinter Don Shula (526) - kam seine zuletzt stotternde Offense (13 Punkte in den vergangenen drei Spielen) aber immerhin mal wieder ins Rollen.