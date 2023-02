Draisaitl und McDavid zerlegen die Penguins - Sturm-Tor reicht nicht

In fremder Halle haben Leon Draisaitl und Connor McDavid einmal mehr ihre Fähigkeiten belegt und Edmonton zu einem Kantersieg geführt. Die NHL am Freitagmorgen.

McDavid und Draisaitl - die beiden Superstars der Oilers legten in der Nacht zum Freitag (MEZ) den Grundstein zum 7:2-Auswärtserfolg der West-Kanadier bei den Pittsburgh Penguins. McDavid erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor, der Center kommt damit in dieser Saison bereits auf 109 Scorerpunkte und führt die Liste weiterhin klar an.

Mit inzwischen 46 Saisontreffern hat er zudem seinen Karrierebestwert weiter in die Höhe geschraubt. Draisaitl steuerte gegen überforderte Penguins das Tor zum 2:1 bei, als er einen Abpraller zum 35. Saisontreffer reaktionsschnell in die Maschen drückte. Der 27-jährige Kölner bereitete außerdem den Treffer zum 5:1 vor und steht bei 87 Punkten. Die Oilers haben nun zehn der vergangenen 16 Spiele gewonnen und liegen als jetzt Zweiter der Pacific Division mit 72 Punkten auf Play-off-Kurs.

Siege für Peterka und Seider - Thompson-Hattrick

Hoffnungen auf eine Saisonverlängerung dürften sich die formstarken Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider machen, die inzwischen einen Wildcard-Platz im Osten einnehmen. Gegen die New York Rangers gab es für die "Motor City" ein 4:1, Verteidiger Seider blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Ebenso wie JJ Peterka, der mit den Buffalo Sabres - mit zwei Punkten Rückstand auf Detroit knapp außerhalb der Wildcard-Ränge - in der Verlängerung ein 6:5 gegen Ex-Champion Tampa Bay Lightning bejubeln durfte. Goalgetter Tage Thompson war mit seinen Saisontoren 27 bis 29 Matchwinner für das Team von den Niagarafällen.

Sturm trifft, Grubauer lässt sechs Tore zu

Trotz eines Treffers von Nico Sturm (12. Saisontor) verloren die San Jose Sharks mit 2:6 gegen die Nashville Predators. Die Kanadier sind in der Western Conference weit abgeschlagen.

Die Seattle Kraken verloren ihr Spiel gegen NHL-Primus Boston Bruins knapp mit 5:6. Philipp Grubauer im Tor der Kraken parierte 27 Schüsse bei einer Fangquote von 81,8 Prozent, musste jedoch auch sechs Pucks aus dem Tor holen. Seattle rutschte von Edmonton überholt auf einen Wildcard-Platz im Westen ab.