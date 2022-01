T.J. Watt schnuppert am Sack-Rekord: Steelers dürfen weiter hoffen

Ben Roethlisberger hat sein mutmaßlich letztes Heimspiel als Quarterback der Pittsburgh Steelers gewonnen - und darf nun auf eine Verlängerung seiner Karriere hoffen. Bedanken konnte er sich auch bei T.J. Watt.

Nach einem punktlosen ersten Viertel ging Pittsburgh bis zur Halbzeit mit 10:0 in Führung. Nach einem Pass von Routinier Roethlisberger brachte zunächst Diontae Johnson den Ball in die Endzone, ehe Chris Boswell mit einem Field Goal nachlegte. Die Browns, bei denen Spielmacher Baker Mayfield keinen guten Tag erwischte, kämpften sich zwar noch einmal zurück, doch im Schlussabschnitt sorgten die Steelers mit zwei weiteren Field Goals und einem Touchdown durch Najee Harris für den 26:14-Endstand und damit die Entscheidung.

Herausragend war aber auf Steelers-Seite vor allem der Auftritt der Defense - und ganz besonders der von T.J. Watt. Der 27-Jährige verbuchte ganze vier Sacks gegen Browns-Quarterback Baker Mayfield und schraubte sein Konto in der gesamten Saison damit auf 21,5. Damit könnte er am letzten Spieltag den NFL-Rekord des damaligen Giants-Stars Michael Strahan einstellen oder sogar übertrumpfen. Strahan war 2001 auf 22,5 Sacks in einer Saison gekommen.

Kleine Chance auf die Play-offs

Für Roethlisberger war es hingegen ein versöhnlicher Abschluss in seinem vermutlich letzten Regular-Season-Spiel für die Steelers. Der zweimalige Super-Bowl-Champions hatte im Vorfeld der Partie durchblicken lassen, nach der Saison seine Karriere zu beenden. Nach seinem letzten Snap - einem Kneeldown - war Roethlisberger von seinen Mannschaftskollegen und dem gesamten Stadion gefeiert worden.

Allerdings haben "Big Ben" und die Steelers weiterhin die Gelegenheit, die Play-offs zu erreichen und die lange und erfolgreiche Karriere noch zu verlängern - sind dafür aber auf fremde Hilfe angewiesen. Die Steelers müssen ihr letztes Spiel bei den Baltimore Ravens gewinnen und darauf hoffen, dass die Indianapolis Colts parallel beim aktuell schlechtesten Team der Liga, den Jacksonville Jaguars, verlieren. Außerdem dürfte das Spiel zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders nicht mit einem Unentschieden enden.