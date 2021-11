Zentimeter fehlen: Steelers trotzen Bears-Comeback und komplettieren das Chaos

Die Pittsburgh Steelers haben ein hochspannendes Monday-Night-Game gegen die Chicago Bears gewonnen.

Ein Wochenende voller Favoriten-Stürze und Turnarounds wurde am Montagabend vom 29:27-Sieg der Steelers gegen die Bears komplettiert. Pittsburgh steht nun bei einer 5:3-Bilanz und hat die Cincinnati Bengals (5:4), vor zwei Wochen noch das beste Team der gesamten Conference, auf den letzten Platz der AFC North verdrängt. Baltimore (6:2) führt die Division mit nur einem Sieg mehr an, auch das beste Team der Conference (Tennessee, 7:2) ist nun wieder in Schlagdistanz.

Für den Sieg gegen tapfere Bears brauchten die Steelers jedoch Nerven und ein bisschen Alu-Glück, weil Chicagos Kicker Cairo Santos mit Ablaufen der Uhr aus satten 65 Yards die Chance zum Sieg hatte, aber nur die Unterkante des Gestänges traf. Zuvor hatten die Bears, die früh 0:14 und später auch 13:23 zurücklagen, ein Comeback hingelegt.

Quarterback Justin Fields straffte sich nach einer Interception im ersten Viertel, warf für insgesamt 290 Yards und erlief selbst 85. Sein später Touchdown-Pass auf Receiver Darnell Mooney sorgte rund zwei Minuten vor Schluss für die erste Bears-Führung des Spiels (27:26), Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger (21/30, 205 Yds., 2 TD) behielt die Nerven, brachte sein Team in Field-Goal-Position, und Kicker Chris Boswell verwertete.

Chicago (3:6) bleibt in der NFC North hinter den Green Bay Packers (7:2) und den Minnesota Vikings (3:5). Für Rookie Fields und die Bears war es nach einem verheißungsvollen Start die vierte Niederlage in Serie.