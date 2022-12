Pitter bringt Energie ins Aubstädter Umschaltspiel

Durch seinen Beruf lernt Timo Pitter (30) die Welt kennen. Ein Umstand, der ihn beim TSV Aubstadt in eine besondere Rolle hebt.

Er ist einer, der die Welt gesehen und schon viel erlebt hat. So hört es sich an, wenn in Aubstadt über Timo Pitter gesprochen wird. Denn beruflich ist der 30 Jahre alte Außenbahnspieler als Projektmanager bei einer Herstellerfirma von Fotovoltaik-Großanlagen beschäftigt und überwiegend international im Einsatz. Zurzeit ist er in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen beschäftigt. Möglich ist ihm das durch seinen internationalen Studienabschluss, den er während eines fünfjährigen Aufenthalts in den USA erworben hat.

Aber auch auf dem Platz hat der technisch versierte Akteur eine besondere Rolle inne. Im Team von Trainer Victor Kleinhenz zeichnet er sich besonders durch seine Spielintelligenz aus, mit der er antizipierend Bälle erobert und auf schnellstem Weg in Richtung Tor bringt. 22 von 23 Partien absolvierte der ehemalige USA-Stipendiat in dieser Saison bereits von Beginn an, nur zuletzt beim 0:1 bei Türkgücü München wurde er eingewechselt. Ein Umstand, der zeigt, dass Pitter nicht nur im Beruf sondern auch beim TSV Aubstadt einer der Projektmanager auf dem Platz ist.

Allerdings stellt sich nicht zuletzt aufgrund des hohen Pensums die Frage, ob ein anspruchsvoller Vollzeitjob und gleichzeitig eine Führungsrolle in einem Regionalliga-Team wie dem TSV Aubstadt überhaupt vereinbar sind. Pitter macht es vor. "Halbprofi zu sein", betont er, "klappt vom Aufwand her neben dem Job auf jeden Fall." Ob er davon heutzutage leben könne? "Fragt sich, wie", antwortet Pitter, der früh lernen musste, dass eine Absicherung im schnelllebigen Fußballgeschäft wichtig ist.

Studium in den USA

Unlängst hatte der gebürtige Schweinfurter in seiner Karriere bereits jeden Status inne, den man als Fußballer haben kann: vom viel investierenden Amateurfußballer über den Profi bis hin zum pensionierten Spieler. Denn mit gerade mal 25 Jahren hatte der Unterfranke schon einmal seine Schuhe an den Nagel gehängt, da der Beruf den Vorzug vor dem Sport erhielt. "Mit diesem Aufwand, wie ich Fußball gespielt habe, hat sich das Ganze nicht vereinbaren lassen", begründet er seine Entscheidung.

Zurück zu den fußballerischen Anfängen. Bis zum Abitur kickte der Oberschwarzacher beim FC Gerolzhofen sowie beim 1. FC Schweinfurt 05, wo ihm erstmals der Sprung in die Regionalliga gelungen war, bevor es den Jungspund in die große, weite Welt zog - hinaus in die USA. An der Creighton University erhielt der damals 19-Jährige im Jahr 2012 ein Stipendium für Wirtschaftswissenschaften und spielte als Stipendiat für die Uni-Mannschaft Creighton Bluejays, ehe er über eine in den USA übliche Draft-Auswahl den Sprung zum FC Dallas in die Major League Soccer schaffte. Pitter durfte sich Profi nennen. "Es war ein Unterschied, täglich zu trainieren und für Spiele quer durchs Land zu fliegen", sagt Pitter. Zurück in Deutschland, hat der eloquente Kicker im Sommer 2017 den Abschluss in der Tasche. Deutlich fitter, aber ohne berufliche Erfahrung war Pitter in der Heimat angekommen und wollte "erst mal beruflich Fuß fassen".

daten zu Timo Pitter Timo Pitter wurde am 1. September 1992 in Schweinfurt geboren

Spielte in der Jugend für den 1. FC Schweinfurt 05 (bis 2010), bevor ihm der Sprung ins Regionalligateam gelang (bis 2012)

Ab Juli 2012 als Stipendiat in den USA bei den Creighton Bluejays (bis 12/2015),

Ausgeliehen vom FC Dallas zu Oklahoma City Energy FC (Leihe 2016)

FC Dallas (bis 2017) - Für Dallas war er einmal in der Major League Soccer aktiv, in der Partie bei DC United (3:0) am 26.3.16

Für Aubstadt (seit Juli 2019) lief er bislang 80-mal in der Regionalliga auf, erzielte zwölf Tore und gab 14 Vorlagen

Gesagt, getan. Fußballerisch heuerte er beim Sechstligisten SV Euerbach/Kützberg an, ehe es 2019 zum TSV Aubstadt ging. "Ich brauchte Bedingungen, die mir mit Job und Fußball maximal einen Tag die Woche Freiraum geben", erzählt er. In Aubstadt hat der Angreifer diese Verhältnisse vorgefunden. "Ich kann auf dem höchsten bayerischen Amateurlevel spielen und komme nahe an mein 23-jähriges Ich ran."

Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Nicht zuletzt Trainer Kleinhenz redet zwar selten von Stammplätzen oder Stammformation, betont aber gerne, dass er auf seinen Führungsspieler im rechten Mittelfeld nicht verzichten kann. Pitter, der Sohn eines Schuldirektors, ist Aubstadts treibende Kraft zwischen den Strafräumen. Belastungssteuerung gibt es höchstens durch späte Auswechslungen. "Wenn der Käs’ gegessen ist", sagt er.

Dass der TSV auch in dieser Saison wieder oben mitspielt, überrascht den Weltenbummler nicht - im Gegenteil. "Wir sind am stärksten, wenn wir unsere beste Tugend, die harte Arbeit, auf den Platz bringen", betont er. Pitter ist beides zugleich: Kämpfer und Techniker. Sowohl im Beruf als Projektmanager für Fotovoltaik-Anlagen als auch beim TSV Aubstadt bringt er Energie ins Umschaltspiel.