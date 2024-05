Pitch Competition: Wer hat den besten Rasen in Österreichs Bundesliga?

Die Vereinigung der Fußballer (VdF) gibt den Zwischenstand in der Pitch Competition bekannt.

Der holprige Rasen in Linz sorgte zuletzt für Diskussionen. GEPA pictures

Rasen oder doch nur eine Wiese? Diese Frage beantwortete mit Jürgen Klopp zumindest für die Linzer Raiffeisen-Arena ein internationaler Startrainer eindeutig - und zwar negativ. "Das Stadion ist überragend, aber der Platz wird diesem nicht gerecht. Das ist eine Wiese", kritisierte der Deutsche nach Liverpools 3:1-Sieg in der Europa League das Geläuf der Heimstätte des LASK. Am selben Abend musste sich auch Sturm-Coach Christian Ilzer über das Spielfeld in der Grazer Merkur-Arena ärgern. Auch beim 1:2 der "Blackies" gegen Sporting Lissabon machte der Platz auf internationalem Parkett alles andere als eine gute Figur.

Die VdF, die Vereinigung der Fußballer in Österreich, reagierte auf die Kritik mit der Veröffentlichung des Zwischenstands der Pitch Competition. Dabei bewertet die Gästemannschaft nach jedem Auswärtsspiel den Rasen der Gastgeber. "Der Fußballplatz ist der Arbeitsplatz der Spieler. Deshalb ist uns als Spielergewerkschaft die Qualität so wichtig", hält Gernot Baumgartner, Vorsitzender der VdF, fest.

Am besten schneidet nach acht absolvierten Runden Rapids Allianz-Stadion ab. Der Rasen in Wien-Hütteldorf hält derzeit bei einer Bewertung von 9,10. Auf den Plätzen zwei und drei liegen Austria Klagenfurt mit dem Wörthersee-Stadion (8,60) und der Wolfsberger AC (Lavanttal-Arena; 8,25).

Die Merkur-Arena in Graz hält sich mit 8,00 Punkten noch auf Platz vier, die Linzer Raiffeisen-Arena ist mit 6,00 Zählern auf Rang acht abgerutscht. Schlusslicht ist mit lediglich 5,20 Punkten der Rasen der Cashpoint-Arena des SCR Altach.