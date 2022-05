Berlusconi-Klub Monza steigt auf - und soll bald den Scudetto holen

Silvio Berlusconis Klub AC Monza ist zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Serie A aufgestiegen. Die Ambitionen sind groß.

Die Spieler der AC Monza durften am Sonntagabend in Pisa den Aufstieg feiern. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Der Verein des früheren Ministerpräsidenten gewann am späten Sonntagabend das entscheidende Play-off-Spiel beim AC Pisa mit 4:3 nach Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es 3:2 (2:1) für die Gastgeber gestanden, in der Verlängerung erzielten dann Luca Marrone und Ex-Löwe Christian Gytkjaer die entscheidenden Tore. Das Hinspiel hatte Monza mit 2:1 gewonnen.

"Wir haben einen wunderbaren Abend erlebt und endlich ein historisches Ziel erreicht", sagte Berlusconi, der während des Spiels offenbar eingenickt war, zumindest kursierten davon Bilder in den sozialen Medien. Nun wolle der Klub "den Scudetto gewinnen. Wir haben immer ehrgeizige Ziele. Wir wollen den Meisterschaftstitel erobern und in der Champions League spielen."

Monza folgt US Lecce und US Cremonese in die Serie A - und auch Berlusconi ist erstmals seit seinem Verkauf des Topklubs AC Mailand wieder in Italiens Eliteklasse vertreten. Der 85-Jährige hatte Milan von 1986 bis 2017 geführt, Monza übernahm er im Jahr 2018 als damaligen Drittligisten für kolportierte drei Millionen Euro. Heute ist sein Bruder Paolo Präsident, der langjährige Milan-Vertraute Adriano Galliani firmiert als Vorstandschef. Er freue sich auf die Duelle mit dem Ex-Verein in der neuen Saison, meinte Berlusconi am Sonntag: "Mein Herz schlägt dann sowohl für den einen, als auch für den anderen Klub."

Aufstieg ein Jahr nach Boateng und Balotelli

2020 war der Verein nach 19 Jahren wieder in die Serie B aufgestiegen, der direkte Durchmarsch in die Serie A gelang trotz einer ambitionierten Transferpolitik aber nicht. Monza verpflichtete 2020 unter anderem Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli, beide blieben nur eine Saison. In dieser Spielzeit setzte Monza nun vermehrt auf erfahrene Zweitligaspieler.