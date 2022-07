Piräus? Darum bleibt Lukebakio vorläufig bei Hertha

In Griechenland wird ein sich vermeintlich anbahnender Wechsel zu Olympiakos Piräus kolportiert. Doch die Zukunft von Dodi Lukebakio (24) liegt bei Hertha BSC - die nähere zumindest.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Mit einer eleganten Bewegung ließ Dodi Lukebakio seinen Gegenspieler aussteigen und zog ab, der Ball touchierte den Pfosten. Es war eine der besten Torchancen, die Hertha BSC am Samstagnachmittag im Pride Park Stadium gegen Gastgeber Derby City (0:1) hatte. Lukebakio war Herthas gefährlichster Offensivspieler - und ist aktuell als Rechtsaußen bei den Berlinern erste Wahl. Meldungen mehrerer griechischer Medien besagen, Lukebakio stehe vor einem Wechsel zu Olympiakos Piräus. Der kicker weiß, dass Hertha den Belgier aktuell nicht abgeben will.

Vor dem Hintergrund des Tumorbefundes bei Marco Richter ist Lukebakio momentan fest eingeplant. Richter wurde nach kicker-Informationen bereits am Dienstag in der Berliner Charité operiert, die Operation ist gut verlaufen. In der kommenden Woche sollen die Gewebeproben Gewissheit über den weiteren Behandlungsfortgang bringen.

Tempo und Variabilität als Plus

Lukebakio, in der Vorsaison an den VfL Wolfsburg ausgeliehen, zeigt in der aktuellen Saisonvorbereitung bislang ansprechende Leistungen. Neu-Coach Sandro Schwarz ist dem Vernehmen nach recht angetan von dem Mann, den Hertha im Sommer 2019 für 20 Millionen Euro Ablöse vom FC Watford verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet hatte. Lukebakios Plus ist neben dem Tempo die Variabilität: Er kann im 4-3-3 den rechten Flügel besetzen und in einem 4-4-2, in das Schwarz gelegentlich switchen wird, auch in der Spitze spielen.

Zuletzt war auch Interesse aus Lukebakios Heimat (Royal Antwerpen, FC Brügge) vermeldet worden. Doch aktuell will Hertha ihn nicht abgeben - und es ist gut möglich, dass das bis zum Ende dieser Transferperiode auch so bleibt.