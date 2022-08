Pipinsried-Erfolg dank Yilmaz - FCA II schießt FVI ab - Remis in Ansbach - Orth-Doppelpack für Buchbach

Fünf Spiele fanden am Freitagabend in der Regionalliga Bayern statt. Pipinsried schlug Rain/Lech. Ansbach präsentierte sich im Aufsteiger-Duell stark verbessert, ließ für einen Sieg gegen Hankofen-Hailing allerdings zu viele Chancen ungenutzt. Augsburg II buchte sich nach Rückstand in Illertissen die ersten Zähler aufs Konto, während Buchbach zuhause Heimstetten schlug. Aschaffenburg und Fürth II trennten sich torlos.

Der FC Pipinsried läutete am Freitagabend den 6. Spieltag der Regionalliga Bayern gegen den TSV Rain/Lech ein. Die Gastgeber waren von Beginn an im Spiel, erspielten sich ein Chancenplus und gingen durch Yilmaz in Führung, der in der 22. Minute das Leder ins linke untere Eck drosch, nachdem er seinen Gegenspieler abgeschüttelt hatte. Aber auch die Gäste kamen zu ihren Möglichkeiten. Die beste vergab Gutia nach einer halben Stunde allein vor Thiel. Besser machte es wiederum Yilmaz, der kurz vor der Pause verdientermaßen auf 2:0 erhöhte (43.). Nach dem Seitenwechsel nahm das Unheil für die Gäste seinen Lauf. Wieder schaffte es Rain/Lech nicht, Yilmaz zu verteidigen, der in der 56. Minute seinen dritten Treffer markierte. Glück für die Gäste, dass bald darauf der Arbeitstag das Drei-Tore-Manns beendet war (60.) und es beim 3:0 blieb.

Die SpVgg Ansbach zeigte sich von der 1:7-Klatsche in Würzburg gut erholt. Zwar hatten die Gäste aus Hankofen-Hailing mehr Spielanteile, die besseren Chancen gehörten allerdings den Hausherren, die nach schnellen Umschaltmomenten immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufkreuzten. Eine dieser Szenen führte auch zum 1:0. Über rechts spielte sich Ansbach in den Strafraum und bekam einen Strafstoß. Kroiß ließ sich die Riesengelegenheit nicht nehmen, verwandelte trocken ins rechte Eck (42.). Nach der Pause hatten die Gäste ihre beste Phase und kamen nach einem Eckball, den Wagner am zweiten Pfosten zum Ausgleich einnickte (55.). Anschließend ließ Ansbach mehrere dicke Bretter liegen und musste sich letztlich mit einem Zähler begnügen.

In Illertissen sah es in der ersten halbe Stunde danach aus, als könnte der FVI gegen den FC Augsburg II das überraschende 4:3 gegen Schweinfurt bestätigten. Dem war aber nicht so. Nach der Führung von Pöschl (10.) fielen die Gastgeber noch vor der Pause auseinander. Wessig staubte zunächst ab, nachdem Wagner nur in die Mitte klären konnte (36.). Keine 60 Sekunden später war das Spiel durch Rathgeber gedreht, der eine Flanke über die Linie drückte (37.). Augsburg war nun auf den Geschmack gekommen. Zwei Minuten vor Ende des ersten Durchgangs erhöhte Hofgärtner sogar auf 3:1 für den FCA nach Zuspiel in den Rückraum. Und die Gäste machten in der zweiten Hälfte weiter. Müller köpfte nach einem Freistoß den nächsten Treffer für die Gäste ein (55.), Gruber traf acht Minuten später fast identisch zum 5:1 für Augsburg - zugleich das Endergebnis.

Das Spiel zwischen dem TSV Buchbach und dem SV Heimstetten startete ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Mit der Führung durch Orth, der nach einem weiten Einwurf traf, übernahm Buchbach allerdings mehr und mehr die Spielkontrolle (27.). Nach der Pause machte sich die Heimelf das Leben mit zu vielen Ballverlusten kurzzeitig selbst schwer. Heimstetten konnte davon aber nicht profitieren und kassierte das 0:2. Wieder war Innenverteidiger Orth - diesmal nach einer Ecke - viel zu frei (63.). Anschließend rannte Heimstetten an, gegen das Abwehrbollwerk der Heimelf, die selbst auch noch zu weiteren Chancen kam, war aber kein Ankommen mehr.

Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor hatten am Freitagabend weder Viktoria Aschaffenburg noch die SpVgg Greuther Fürth II. Die Begegnung endete arm an Höhepunkten torlos.

Wagner versus Demichelis: Unterhaching empfängt die kleinen Bayern

Das Highlight des 6. Spieltages geht am Samstagnachmittag über die Bühne, wenn es heißt: Sandro Wagner gegen Martin Demichelis oder SpVgg Unterhaching gegen den FC Bayern München II. Beide Teams gingen mit dem Anspruch in die Saison, am Ende im Meisterschaftsrennen oben mitzumischen. Mit Ruhm hat sich zuletzt aber keine der beiden Mannschaften bekleckert, so setzte es für die Wagner-Elf in Burghausen die erste Saison-Niederlage und auch die kleinen Bayern kamen beim 1:1 gegen Aschaffenburg nicht über eine Punkteteilung hinaus. Die bessere Ausgangslage vorab des Spitzenspiels haben aber dennoch die Südvorstädter. Unterhaching führt nach wie vor die Tabelle mit zwölf Punkten an, mit einem Sieg könnten die Bayern - mit aktuell zehn Zählern auf dem Konto - aber an Unterhaching vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Aber auch ein anderes Team könnte am Wochenende den Platz an der Sonne einnehmen: und das ist das Überraschungsteam aus Vilzing. Von der knappen 2:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen die kleinen Bayern zeigte sich die Eibl-Elf gut rehabilitiert und fuhr zuletzt einen knappen 1:0-Sieg in Fürth ein. Sollte Unterhaching das Spitzenspiel nicht für sich entscheiden, würde dem Aufsteiger bei einem Dreier die Tabellenspitze winken - mit dem TSV Aubstadt zu Gast am Huthgarten aber sicherlich kein leichtes Unterfangen.

Duell der Drittliga-Absteiger

Ein besonderes Duell steht am Samstagnachmittag auch im Stadion an der Grünwalder Straße auf dem Programm. Standen sich

Türkgücü München und die Würzburger Kickers vor rund zwölf Monaten noch in Liga drei gegenüber, geht es für beide Mannschaften inzwischen eine Ligastufe tiefer um Punkte. Besser in der neuen Spielklasse etabliert haben sich zweifelsohne die Würzburger Kickers. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam die Maschinerie der Wildersinn-Elf zuletzt so richtig in Fahrt und erzielte in den letzten drei Spielen 16 Tore. Mit zehn Punkten rangieren die Kickers derzeit auf Rang drei und könnten mit etwas Glück ebenfalls die Tabellenführung übernehmen. Türkgücü steht nach drei Spielen ohne Sieg nur auf Platz 16.

Nach der unfassbaren 3:4-Niederlage gegen den FV Illertissen, bleiben dem 1. FC Schweinfurt 05 nur wenige Tage, ehe es schon wieder um Regionalliga-Punkte geht. Zudem erwartet die Gmünder-Elf mit Wacker Burghausen eine physische Mannschaft, die den Schnüdeln erneut alles abverlangen wird.

Zum Abschluss des 6. Spieltages reist die Reserve des 1. FC Nürnberg zum VfB Eichstätt. Der kleine Club steht mit neun Punkten zwar momentan auf einem soliden sechsten Tabellenplatz, offenbarte zuletzt aber immer wieder Probleme im Umgang mit seinen Torchancen. So verschenkte man beim 0:2 in Hankofen vor rund zwei Wochen und auch am vergangenen Wochenende beim 0:1 gegen Pipinsried leichtfertig Punkte. Ähnliche Kritik hatte zuletzt auch Eichstätts Trainer Markus Mattes an seiner Mannschaft auszuüben. Sowohl beim 1:1 gegen Aubstadt vor zwei Wochen, als auch beim jüngsten 0:1 gegen Hankofen hatte sich der VfB aufgrund seines Chancenwuchers selbst um den Erfolg gebracht. Anders als Nürnberg II steht der VfB Eichstätt nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie jedoch mittlerweile unter Zugzwang.