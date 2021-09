Pipe Crew-Verpflichtung: Wolfsburg verstärkt sich im Doppelpack

Der VfL Wolfsburg hat das FIFA-Duo von Pipe Crew für die kommende Saison unter Vertrag genommen und damit die große Lücke der jüngsten Abgänge kompensiert.

Finn (l.) und Basti von Pipe Crew vertreten den VfL Wolfsburg in FIFA 22 kompetitiv. VfL Wolfsburg

Mit Benedikt 'BeneCR7x' Bauer und Timo 'TimoX' Siep hatte der VfL Wolfsburg in den vergangenen Wochen gleich zwei Leistungsträger ziehen lassen. Zumindest Letzterer ließ zur Verkündung seines Abschieds auch kritische Worte anklingen: Die Rede war von einem eingeschlagenen Weg, "auf dem ich mich selbst nicht sehe. Meiner Meinung nach ziemlich schade, da Wolfsburg immer ein Paradebeispiel in der deutschen eSport-Szene war."

Um welchen Weg es sich dabei handeln könnte, wird durch die beiden Ersatzleute angedeutet: Basti und Finn von Pipe Crew haben in der Autostadt unterschrieben und gehen in der kommenden Saison auf dem virtuellen Platz für den VfL auf Torejagd. Bekannt ist das Duo aktuell eher für seinen FIFA-Content, denn für das kompetitive Spielen - fast 45.000 Follower zählen die beiden auf Twitch.

Platz 63 der FGS macht Hoffnung

Pipe Crew jedoch auf Unterhaltung zu reduzieren, wäre viel zu kurz gegriffen. Der 63. Platz des europäischen PlayStation-Rankings in der FIFA 21 Global Series (FGS) verdeutlicht diesen Umstand. Die Aufgabenverteilung ist in der Regel klar: Während der 22-jährige Basti durch skilllastiges Gameplay überzeugt, agiert der 26-jährige Finn eher im Zeichen des Entertainments.

Ob die Pipe Crew die starken 'BeneCR7x' und 'TimoX' qualitativ unter anderem für die Herausforderungen in der neuen Saison der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor tatsächlich ersetzen kann, wird sich zeigen. Ihre Ankündigung jedenfalls strotzt vor Stolz, für den VfL spielen zu dürfen: "Was vor drei Jahren etwas Undenkbares war, können wir jetzt mit euch erleben."

Mit eNationalcoach Benedikt 'SaLz0r' Saltzer haben die Wolfsburger zudem noch einen überaus erfahrenen Mann im Kader. Der Ansatz der Niedersachsen scheint aber auf Content ausgelegt, im Vorstellungsvideo für die sozialen Netzwerke wurden diverse Szenen aus den Streams der Pipe Crew gezeigt. Shisha rauchen, Haare schneiden, Reaktionen auf Pack Openings in FUT - all das gibt es künftig unter der Flagge des VfL. Ob sich erfolgreicher FIFA-eSport in diese Liste einreihen kann, müssen Basti und Finn erst noch unter Beweis stellen.

