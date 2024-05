Pioli: Noch keine Gespräche mit Milan

Erstmals seit elf Jahren half Stefano Pioli 2022 der AC Mailand wieder den Scudetto zu gewinnen. Und auch in dieser Saison führt der Italiener die Rossoneri als Tabellenzweiter erneut zur Champions-League-Qualifikation. Dennoch ist der 58-Jährige nicht mehr so unumstritten in der Modestadt - insbesondere auch aufgrund einer Sieglos-Serie von sechs Spielen, die zuletzt gegen Cagliari beendet wurde. Der Vertrag des Trainers läuft im kommenden Sommer aus, Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben noch nicht stattgefunden, wie Pioli nun Sky Sport Italia sagte.