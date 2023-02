Pioli lobpreist Conte - und hegt den ganz großen Traum

Mit dem Jahr 2023 ist die AC Mailand noch auf keinen grünen Nenner gekommen. Immerhin ist zuletzt die zwischendurch schlimme Serie von sieben Partien ohne Sieg beendet worden. Nun wartet Tottenham - oder besser: Legende Antonio Conte.

Im Schatten des großen Krachers zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München zum Auftakt der Hinspiele im Champions-League-Achtelfinale steigt parallel am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ein nicht minder interessanter Schlagabtausch - und zwar der zwischen Tottenham Hotspur sowie dem amtierenden italienischen Meister aus Mailand.

Beide Teams haben sich nach der Winterpause samt WM in Katar schwer getan, teils sehr schwer. Die jüngsten Probleme sollen in diesem aus der Sicht von Milan-Trainer Stefano Pioli komplett ausgeglichenem Duell aber ad acta gelegt werden.

Zur Erinnerung: Nach einem müden 2:1 bei Außenseiter US Salernitana zum Start ins neue Jahr 2023 nach der aufgrund der Winter-WM in Katar längeren Winterpause hatte sich der Wurm bei den Rossoneri komplett eingenistet. Zusammen mit einem verspielten 2:0 gegen die Roma hatte es sieben Pflichtspiele in Folge keinen Sieg gegeben - darunter fünf teils klare Pleiten, das Aus in der Coppa Italia, die Demütigung in der Supercoppa Italiana gegen Erzrivale Inter (0:3).

Alles gepaart mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass die Mailänder in dieser Zeit nicht nur den souveränen Tabellenführer Napoli gänzlich aus den Augen verloren hatten, sondern zugleich auch von Platz 2 raus aus den Champions-League-Rängen gerutscht waren. Mit einem jüngst erreichten 1:0-Arbeitssieg gegen Torino, wo auch die Abwehr mal wieder hielt, wurde aber wieder Hoffnung geschöpft.

Pioli spürt eine positive Aura

Ganz nebenbei saß hier gegen den FC Turin auch Oldie Zlatan Ibrahimovic nach quälend langer Verletzungspause wieder auf der Bank. Vom 41-jährigen Schweden erwartet man sich im Umfeld genau in der kommenden wichtigen Phase wieder starken sportlichen Einfluss, der das Team pushen soll.

Coach Pioli spürt vor dem Hinspiel im CL-Achtelfinale in London auf jeden Fall schon wieder eine positivere Aura in der Mannschaft, wie der 57-jährige Meistermacher im Vorfeld des ersten Vergleichs mit den Spurs auf der Pressekonferenz mitteilte: "Ich habe im Training eine viel stärkere Moral im Team erkannt, auch viel Energie." Ob das etwas mit dem Umstand Königsklasse zu tun hat? "Klar, wir spielen jetzt in der Champions League, das ist etwas Besonderes, wir wollen hier den richtigen Spirit an den Tag legen", so Pioli weiter.

Denn: "Wir glauben, wir sind ebenbürtig mit Tottenham. Und natürlich ist da der Traum vom Gewinn der Champions League, was aber aktuell nicht wichtig ist." Einzig der Vergleich mit den Londonern um starke Recken wie Torgarant Harry Kane zähle jetzt - auch wenn der Premier-League-Vertreter selbst zuletzt wie Milan aus den CL-Rängen gerutscht war und unter anderem 1:4 gegen Kellerkind Leicester City verloren hatte.

"Sie kommen nicht schlechter oder besser als wir daher"

Pioli vergaß beim Reden über den kommenden Gegner aber auch nicht, dass dieser vor kurzem auch Top-Team Manchester City mit 1:0 besiegt hatte. "Sie kommen nicht schlechter oder besser als wir daher", ergänzte der Mailänder Trainer diesbezüglich - und sprach am Ende noch ein großes Lob seinem italienischen Landsmann Antonio Conte aus.

Der ehemalige Coach der italienischen Nationalmannschaft, von Inter Mailand oder auch Juventus sowie frühere langjährige Juve-Profi sei schon jetzt "eine Legende" wie Carlo Ancelotti oder Luciano Spalletti aus seiner Sicht. "Conte ist einfach großartig und auch einer der wenigen Kollegen, die mich angerufen haben, als wir den Scudetto gewonnen haben."