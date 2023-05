Pinot dominiert in den Dolomiten und wird trotzdem Zweiter

Die 18. Etappe führte das Fahrerfeld des Giro d'Italia über mehrere schwierige Anstiege in die Dolomiten. Lange Zeit führte Thibaut Pinot die Spitzengruppe an, sicherte sich vier von fünf Bergwertungen und wurde am Ende noch von Filippo Zana abgefangen.

Nach einem starken Auftritt auf der 18. Etappe des Giro d'Italia musste sich Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) am Donnerstag nur dem Italienischen Straßenradmeister Filippo Zana (Jayco Alula) geschlagen geben. Der 32-jährige Franzose fuhr fast über das gesamte Rennen, das die Fahrer über mehrere steile Anstiege und insgesamt 3700 Höhenmeter von Venetien in die Dolomiten führte, an der Spitze einer sechsköpfigen Ausreißergruppe, wurde auf den letzten 200 Metern jedoch noch im Schlusssprint vom Italiener abgefangen. Als Trost bleibt Pinot, der sich vier von insgesamt fünf Bergwertungen sicherte, das Blaue Trikot für den besten Bergfahrer, das er vom Iren Ben Healy übernahm. Außerdem machte er in der Gesamtwertung einen Sprung von Platz 13 auf sieben.

Geraint Thomas verteidigte das Rosa Trikot einmal mehr souverän und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung sogar leicht aus. Der Brite konnte eine Attacke von Primoz Roglic, der zuvor im Rennen Schwächen gezeigt hatte, am letzten Anstieg mitgehen und kam letztlich als Achter zeitgleich mit dem Slowenen ins Ziel. Der bisherige Gesamtzweite Joao Almeida schwächelte indes und verlor 21 Sekunden auf Thomas sowie seinen zweiten Platz an Roglic, der weiter 29 Sekunden Rückstand auf Thomas hat.

Für die deutschen Fahrer verlief das Rennen weitgehend unspektakulär. Am besten präsentierte sich einmal mehr Lennard Kämna, der mit knapp drei Minuten Rückstand auf den italienischen Tagessieger als 14. ins Ziel kam. Der 26-Jährige steht damit weiter auf dem sechsten Rang in der Gesamtwertung mit 4:27 Minuten Rückstand auf Thomas und ist in Schlagdistanz zu den Plätzen vier und fünf.

Am Freitag steht die Königsetappe an

Eine Pause zum Verschnaufen bekommen die Fahrer nach dieser schweren Bergetappe nicht: Am Freitag steht die Königsetappe der diesjährigen Italienrundfahrt an. Die 19. Etappe startet in Longarone und geht über 183 Kilometer und 5400 Höhenmeter durch die Dolomiten - Schlussanstieg zu den Drei Zinnen mit bis zu 18 Prozent Steigung inklusive. Am Samstag folgt noch das Bergzeitfahren über 19 Kilometer und 1050 Höhenmeter nach Monte Lussari, ehe am Sonntag der Giro d'Italia in Rom sein Ende findet.