Pinkelnig siegt zum Start in die Silvester-Tour - Althaus verliert Führung

Zum Auftakt des Silvester-Turniers landete eine Österreicherin ganz vorne. Katharina Althaus wurde in Villach nur Neunte.

Skispringerin Katharina Althaus hat ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung verloren. Die 26-Jährige sprang am Mittwoch im österreichischen Villach nach Sprüngen auf 86,5 und 93 Meter klar am Podest vorbei. Immerhin schob sich die Oberstdorferin im zweiten Durchgang noch von Platz 16 auf neun vor.

Den Sieg sicherte sich zum Auftakt des Silvester-Turniers die Österreicherin Eva Pinkelnig vor Anna Odine Ström aus Norwegen und der Slowenin Nika Kriznar. Pinkelnig ist nun auch Spitzenreiterin im Gesamtranking. "Ich bin nicht ganz so reingekommen hier", sagte Althaus im ZDF. "Es ist noch nicht ganz optimal."

Freitag beste Deutsche

Als beste Deutsche belegte Selina Freitag den siebten Platz vor rund 1000 Zuschauern in der Kärtner Alpenarena. Die 21-Jährige, in der Qualifikation Zweite, flog im zweiten Durchgang auf starke 95,0 m, hatte aber große Probleme bei der Landung und verspielte so die Podestchance.

Beim Silvester-Turnier mit je zwei Wettkämpfen in Villach und Ljubno in Slowenien springen die Sportlerinnen um Weltcuppunkte und zusätzlich die Siegerin einer eigenen Wertung aus. Aus dem deutschen Team schafften es neben Freitag und Althaus auch Anna Rupprecht als Zwölfte und Luisa Görlich auf Rang 25 noch unter die ersten 30.

Das Silvester-Turnier gilt als aktueller Ersatz für eine Vierschanzentournee, die es für die Frauen frühestens in der Saison 2024/25 geben soll.