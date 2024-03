Pinkelnig gewinnt mit Schanzenrekord - Görlich schwer gestürzt

Beim Auftakt in das Weltcup-Finale in Planica war am Donnerstag war für die DSV-Adlerinnen nichts zu holen. Eva Pinkelnig aus Österreich gewann mit Schanzenrekord, während die Favoritinnen aus Protest nicht an den Start gegangen waren.

Eva Pinkelnig gewann das Springen von der Kleinschanze in Planica. IMAGO/GEPA pictures