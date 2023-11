Pinguins Serie reißt: Frankfurt behält gegen Bremerhaven die Oberhand

Eishockey - Highlights by MagentaSport 19.11.2023

4:59Nach neun Siegen in Serie mussten die Fischtown Pinguins Bremerhaven wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Löwen Frankfurt verloren die Pinguins klar mit 0:4 und verpassten es so in der Tabelle mit Primus Berlin gleichzuziehen.