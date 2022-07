Pinckert trainiert beim SV Waldhof mit

Die Sommervorbereitung beim SV Waldhof Mannheim biegt langsam auf die Zielgerade ein. Doch am Kader wird weiter gearbeitet - ein potenzieller Neuzugang stellt sich im Training vor.

Noch knapp eineinhalb Wochen trennen die Kurpfälzer vom Drittliga-Auftakt gegen Viktoria Köln. Die Zuversicht vor der Saison, für die sich der SV Waldhof viel vorgenommen hat, konnte zuletzt auch nicht die 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Aufsteiger und Ligakonkurrent SV Elversberg trüben. "Eigentlich haben wir das nach dem Trainingslager fast schon so erwartet. Es hat einfach komplett die Frische gefehlt", sagte Cheftrainer Christian Neidhart gegenüber "Mannheim24".

Zugleich kündigte er an, die verbleibende Zeit bis zum 1. Spieltag noch für Arbeiten am Kader zu nutzen. "Bis dahin wird sich personell noch etwas tun - vor allem was die defensive Außenbahn betrifft", so Neidhart.

Ein möglicher Neuzugang: Lukas Pinckert. Der 22-jährige Rechtsverteidiger nimmt momentan nach Angaben der Rhein-Neckar-Zeitung als Probespieler am Trainingsbetrieb teil. Zuletzt stand er bei Viktoria Berlin unter Vertrag und absolvierte für den Absteiger 35 Partien in der 3. Liga (zwei Tore, eine Vorlage, kicker-Note 3,73). Ausgebildet wurde der Defensivmann beim Hamburger SV.