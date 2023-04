Pikantes Finale für Geburtstagskind Stiller

Mit der U 21 will er den EM-Titel verteidigen, davor geht es im letzten Saisonspiel für Angelo Stiller gegen seinen Förderer womöglich um Alles oder Nichts.

Zwei Tage nach dem zweiten Sieg in der Bundesliga nacheinander ist an diesem Dienstag schon wieder feiern angesagt für Angelo Stiller. Der Hoffenheimer wird 22 Jahre alt. Da kommt dem Mittelfeldspieler der aktuelle Sonntag-Sonntag-Spielrhythmus der TSG sehr gelegen, erst am Mittwoch startet die Trainingswoche, sein Geburtstag kann Stiller somit an seinem freien Tag genießen.

Einen Tag zuvor heuerte Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart an, eine für jeden Hoffenheimer interessante Meldung, eine besondere allerdings für Stiller. Denn sein Ex-Trainer hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Linkfüßer in der Bundesliga spielt und sogar zum U-21-Nationalspieler aufgestiegen ist. Unter Hoeneß hatte der gebürtige Münchner schon in der U 19 und bei den kleinen Bayern gespielt, im Sommer 2021 war er dann seinem Förderer nach Hoffenheim gefolgt.

Ohne Hoeneß wurde es schieriger

Nach Hoeneß' Entlassung im Kraichgau folgte prompt eine deutlich schwierigere Zeit für Stiller bei der TSG. Nach einer Blessur in der Vorbereitung hatte der als Sechser oder Achter einsetzbare unter dem neuen Coach André Breitenreiter zunächst eine schweren Stand.

Nach 26 Einsätzen im ersten Jahr in Hoffenheim, davon 18 von Beginn an, sind in der laufenden Spielzeit erst 17 Spiele verbucht, nur fünfmal stand Stiller dabei in der Startelf. Unter dem neuen Cheftrainer Pellegrino Matarazzo allerdings schon zweimal, neulich in Freiburg erzielte er dabei mit seinem starken linken Fuß sein erstes Saisontor zum zwischenzeitlichen Ausgleich beim 1:2. Auch beim ersten Dreier der TSG in diesem Fußballjahr stand Stiller gegen Hertha BSC von Beginn an auf dem Platz. Nach der Länderspielpause und zwei Einsätzen in der U 21 kam Stiller am Sonntag in Bremen dann von der Bank.

Lesen Sie auch ... So lief es für Hoeneß in Hoffenheim: Krisenmanager auf Kurs Königsklasse

Verschärfter Konkurrenzkampf und zwei heiße Highlights

Der Konkurrenzdruck wird demnächst auch noch zunehmen. Zum einen kommt auch Finn Ole Becker nun besser in Schwung und verzeichnete am Sonntag seinen zweiten Startelfeinsatz, zum anderen bahnt sich auch die Rückkehr von Führungsspieler Grischa Prömel in der Mittelfeldzentrale nach dessen überstandenem Knöchelbruch an.

In dieser Saison warten jedenfalls noch spannende Aufgaben auf Stiller. Am letzten Spieltag reist die TSG nach Stuttgart, wo seit Montag Hoeneß mit dem VfB um den Klassenerhalt kämpft - womöglich geht es in diesem Spiel - ob für einen oder gar beide Klubs - um Alles oder Nichts. Eine brisante Konstellation für Stiller.

Nach der Saison geht es dann unmittelbar weiter in der U 21. Bei der EM in Georgien und Rumänien will Stiller als Führungskraft der DFB-Auswahl seinen Anteil beitragen, den Titel erfolgreich zu verteidigen.